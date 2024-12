Šťastné a zavřené! Týmy mají povinnou odstávku. Po jejím skončení začne vývojové peklo

Už mnoho let musí týmy v průběhu léta zavřít své továrny. Od loňského roku se ve Sportovních pravidlech objevila ještě vánoční uzavírka. Obě se označují jako „shutdown periods“ a jsou popsány v článku 24.

Letní odstávka je definována trochu volněji. Týmy musí své továrny uzavřít v průběhu letní přestávky. Termín je na jejich uvážení, ale musí ho nahlásit už do 30 dnů od začátku šampionátu. Továrny musí být zavřené 14 po sobě jdoucích dnů v měsíci červenci a / nebo v srpnu. Termín je sice flexibilní, ale většina týmů zavírá od druhého pondělí po posledním závodě před letní přestávkou.

Vánoční odstávka má konkrétní termín. V pravidlech je uvedeno, že jde o devět po sobě jdoucích dní počínaje 24. prosincem.

Co se smí a nesmí

Z pohledu pravidel jsou obě odstávky stejné. Co se smí a nesmí? Jednoduše řečeno nesmí běžet CFD simulace a ani aerodynamický tunel. Rovněž nesmí probíhat výroba a vývoj dílů pro aerodynamický tunel, pro auta, pro testování nebo výroba nástrojů.

Nesmí probíhat ani dílčí montáž automobilových dílů nebo aut. Je také zakázána jakákoli pracovní činnost jakéhokoli zaměstnance, konzultanta nebo subdodavatele zapojeného do projektování, vývoje nebo výroby.

Výjimkou jsou opravy se souhlasem FIA na voze poškozeném před odstávkou – to se týká samozřejmě především letní odstávky. Dále je možné provádět montáž a servis předváděcích vozů, které ale nesmí mít současné díly.

Je také možné provozovat CFD simulace a aerodynamický tunel pro jiné účely, než je formule 1. Například Ferrari by během odstávky mohlo v tunelu vyvíjet některý ze svých cestovních vozů nebo třeba hypercar pro WEC. Je také povolené provádět údržbu aerodynamického tunelu, továrních zařízení a IT systémů.

A naše nejoblíbenější výjimka – povolená je jakákoliv činnost, jejímž jediným účelem je pohoda zaměstnanců nebo zábava. Pokud tedy uvidíte Fernanda Alonsa, jak po továrně Astonu Martin jezdí na motokáře, je to dovoleno!

Stejně tak mohou v továrnách pochopitelně pracovat lidé, kteří se starají o ekonomickou stránku věci (mzdy, faktury,...) nebo lidé z marketingu.

Týká se to také výrobců PJ

Uzavírka se týká také výrobců pohonných jednotek, což je popsáno v článku 25 Sportovních pravidel.

Zákazy a výjimky jsou v podstatě analogické. Nesmí běžet testovací stolice, výroba apod. Výrobci pohonných jednotek ale nemají pevný termín vánoční uzavírky. Své továrny mohou teoreticky uzavřít i později, ale nejpozději se tak musí stát 31. prosince. Proč je to jinak? Je to úprava pro výrobce ze zemí, kde se Vánoce neslaví. Teoreticky by mohlo jít o Hondu. V Japonsku mají Vánoce poněkud odlišnou podobu, a tak by si Honda teoreticky mohla uzavírku o pár dnů posunout.

Uzavírka v nevhodnou dobu?

Týmy v současné době zažívají nejvíce hektické období. Závody sice nejsou, ale probíhá finální vývoj nového vozu. Jak moc jim uzavírka ublíží? Devět dnů je pro inženýry velmi dlouhá doba. Reálně ale samozřejmě přijdou o mnohem kratší dobu, protože i v minulosti měli na Vánoce a Nový rok volno. Vývoj a výroba ale probíhala mezi svátky.

Na druhou stranu platí, že vývoj v CFD i tunelu je omezen – mimo jiné pořadím v šampionátu. Omezení, jako jsou v případě tunelu počty spuštění nebo počty hodin, kdy se v tunelu fouká, se nepočítají na dny a ani na týdny ale na vývojové cykly, které mají délku zhruba 8 týdnů. Před Vánocemi se tak mohlo pracovat o něco více.

Klid před bouří

Zaměstnanci se do práce vrátí 2. ledna. Tentokrát to ale bude trochu jiné. Formálně už o den dříve se totiž rozmrazí vývoj vozů na rok 2026. Zatímco normálně začíná vývoj vozu někdy v březnu / dubnu a na plné obrátky během léta, tentokrát se na něm začne pracovat hned od prvního momentu. Současně ale bude také probíhat vývoj vozu pro rok 2025.