Startují IndyCar! Závod o milion dolarů a odložené hybridy

Formule 1 už odepsala dvě grand prix ze svého rekordního kalendáře, v USA však startuje nová formulová sezona až dnes. A to v tradiční destinaci ve floridském St. Petersburgu, kde odstartuje hon zbytku světa na jediného muže. Alex Palou loni dominantně získal svůj druhý titul a všem je jasné, že svůj zápis do historie amerického formulového šampionátu chce ještě zvýrazňovat.

Sedmnáct závodů a tradiční směska městských tratí, rychlých oválů a klasických amerických okruhů. Často se říká, že šampionem IndyCar se stává jeden z nejkomplexnějších pilotů na světě a kromě titulu samotného čeká na uchazeče ještě další bonus v podobě Indy 500. Jeden ze tří nejslavnějších závodů světové trojkoruny loni k radosti amerických fanoušků vyhrál Josef Newgarden, titul šampiona ale slavil Alex Palou. Oba samozřejmě i letos patří mezi největší hvězdy startovní listiny.

Na Palouovi schopnosti bude znovu spoléhat tým Chipa Ganassiho, Newgarden, který v lednu v barvách Porsche vyhrál Rolex 24 at Daytona, zůstává samozřejmě věrný týmu Penske. Vyzyvatelů ale nebudou mít málo, k favoritům na titul patří Andrettiho jezdci Kyle Kirkwood a Marcus Ericsson, u McLarenu by tyto ambice mohl mít Patricio O’Ward i Alexander Rossi. Nikdo navíc nepochybuje o tom, že své si letos řekne i Scott Dixon. Třiačtyřicetiletý veterán stáje Ganassi myslí na sedmý titul a nikdo nepochybuje o jeho rychlosti. Konec konců se loni stal vicemistrem a vyhrál tři z posledních čtyř závodů.

Otázkou bude letošní forma Romaina Grosjeana, který své působení v IndyCar bude kombinovat se závoděním pro Lamborghini v IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Na Francouze po neutěšených výkonech zbyla sedačka pouze v menším týmu Juncos Hollinger Racing, kde bude stájovým kolegou Agustina Canapina.

Sezona 2024 bude také napínavá z hlediska boje o titul nejlepšího nováčka. Některé nové tváře uvidíme pouze v rámci Indy 500 a v tomto ohledu bude největší pozornost upřena na hvězdu NASCAR Kyla Larsona, na několik mladíků ale čeká kompletní sezona. Dva z nich najdeme u Chipa Ganassiho. Devatenáctiletý Kyffin Simpson loni závodil v juniorských Indy NXT a k tomu se rodák z Barbadosu reprezentující Kajmanské ostrovy blýsknul titulem v Evropské Le Mans Series. Ještě větším kandidátem na titul nováčku roku v Ganassiho barvách pak bude Švéd Linus Lundqvist, který celkově vyhrál britskou F3 či Indy Lights.

Do několika závodů sezony zasáhnou také Nolan Siegel (Dale Coyne Racing) a specialista na závody sportovních vozů Colin Braun (Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing). Držitel tří titulů z amerických juniorských sérií Dán Christian Rasmussen se bude střídat ve voze #20 stáje Eda Carpentera a právě majitel týmu bude usedat do jeho sedačky na oválech. Celosezonním nováčkem je pak ale Tom Blomqvist, zkušený britský závodník ze scény sportovních vozů, který by měl být ve voze stáje Meyer Shank Racing konkurentem v boji o nováčkovskou korunu pro Simpsona s Lundqvistem.

Sezona šampionátu IndyCar čítá celkem sedmnáct závodů, ale na jezdce čeká ještě navíc jedna výzva. Hned druhým podnikem roku bude totiž nemistrovský závod o speciální prémii jeden milion dolarů. O tučný finanční bonus si to hvězdy IndyCar rozdají 24. března na relativně nové kalifornské trati Thermal Club, kde se loni konaly předsezonní testy.

Velkým tématem se ještě před startem sezony 2024 staly motory pro formule IndyCar, které dodávají výrobci Honda a Chevrolet. Původně se letos mělo od startu sezony přejít na nové hybridní pohonné jednotky složené z dvakrát přeplňovaného šestiválce o objemu 2.2 litru doplněné o technologii superkapacitoru, nakonec ale budou nové motory nasazeny až po květnovém Indy 500. A i nad tímto termínem stále visí otazníky. Hlavně z řad menších týmů se na vedení IndyCar snáší kritika, protože tyto nové pohonné jednotky zatím testovaly pouze velké stáje McLaren, Penske, Andretti a Ganassi. Kdy nakonec formule IndyCar skutečně začnou závodit s hybridními motory je v tuto chvíli stále tak trochu otázkou.

Dnešní závod na 100 kol (start v 17:00) odstartuje sezonu, která vyvrcholí 15. září na oválu v Nashvillu. Závody IndyCar bude možné v Česku sledovat živě za poplatek na indycarlive.com.