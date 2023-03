Startuje sezona IndyCar, pole position v St. Pete získal Grosjean

Sedmadvacet vozů pro kompletní sezonu a už nyní třiatřicet přihlášených do Indy 500 (28. května). V USA se chystají na další napínavý rok ve formulovém šampionátu IndyCar, který startuje v ulicích floridského St. Petersburgu už dnes večer. Svoji druhou pole position kariéry získal na téměř tříkilometrové městské trati Romain Grosjean s monopostem stáje Andretti Autosport.

Téměř třicet vozů na trati o 400 metrů kratší, než je okruh pro Grand Prix Monaka. Některým pilotům v první kvalifikaci sezony IndyCar nepomohlo ani to, že bylo startovní pole pro bitvu o první místo na startovním roštu rozděleno v úvodní části kvalifikace do skupin.

Na příklad hvězda týmu Penske Josef Newgarden tak odstartuje do prvního podniku sezony až ze 14. místa a Rinus VeeKay, který byl se svým vozem stáje Ed Carpenter Racing rychlý v trénincích, skončil až na 24. pozici. Další jezdce pak v kvalifikačním úsilí zastavily nehody. V honbě za nejlepším časem v St. Petersburgu havarovali Scott McLaughlin či Kyle Kirkwood.

Kromě husté dopravy a blízkosti zdí trápil piloty silný vítr, který souvisí i s těsnou blízkostí oceánu. Na silné poryvy si stěžoval i úřadující šampion z týmu Penske Will Power, který patřil coby devítinásobný vítěz kvalifikace v St. Petersburgu k největším favoritům na pole position. Nakonec se ovšem musel spokojit až s desátým místem.

„Provoz na trati nebyl tím největším problémem. V poslední zatáčce mě zasáhl silný vítr, auto se stalo nedotáčivým a já tam ztratil desetinu a půl. Pak už bylo hodně obtížné dohnat to zpět. Pořád jsem šťastný za průnik do top 10, protože to v této konkurenci nebylo snadné,“ svěřil se po kvalifikaci dvaačtyřicetiletý Australan pro web motorsport.com.

Komu vyšla kvalifikace na výbornou, to byli piloti stáje Andretti Autosport s motory Honda pod kapotami svých vozů. Kyle Kirkwood bude večer na roštu na pátém místě ve třetí řadě, zatímco jeho dva týmoví parťáci obsadili řadu první. Nejmladší vítěz závodu IndyCar v historii Colton Herta nestačil pouze na Romaina Grosjeana, který v St. Petersburgu získal druhou pole position kariéry.

Bývalý pilot formule 1, který si své první zámořské kvalifikační prvenství připsal v roce 2021 v debutové sezoně v barvách stáje Dale Coyne Racing, v rozhovoru po zisku své druhé pole position vzpomenul i na z pohledu Andrettiho vydařené předsezonní únorové testy na kalifornské trati Thermal Club.

„Jako tým jsme se v porovnání s loňským rokem hodně zlepšili. Už v Thermal Clubu jsem byl ohromen tím velkým úsilím. Byly to dobré testy. A dařilo se nám i na Sebringu,“ vrátil se Grosjean k předsezonnímu dění, které se kromě Kalifornie odehrávalo tradičně i na floridském Sebringu.

„Když máte na trati 27 vozů, tak je samozřejmě těžké zajet rychlé kolo. Nikdy nevíte, kdy přijde ten váš nejlepší výkon. To, že jsme se ve třech dostali do ‚fast six‘ a že jsme navíc obsadili kompletní první řadu, to je vážně skvělý start do sezony,“ uvedl také Francouz pro motorsport.com.

„Auto jako by mnohem více ožilo. Loňský Nashville byl první krok, vpřed nás posunula i Iowa a pak také Laguna Seca. Na Sebringu a v Thermal Clubu jsem zkusili různá nastavení a já našel stoprocentně to, co potřebuji,“ dodal Grosjean. Francouzský pilot už v IndyCar skončil čtyřikrát na pódiu, na první triumf nicméně stále čeká.

Kvarteto nováčků

Kromě boje o dnešní vítězství a titul v sezoně 2023 budou pohledy upřeny též na kvarteto nováčků v aktuální sezoně IndyCar. Někdejší člen juniorky Ferrari a bývalý pilot F2 Marcus Armstrong bude na klasických okruzích hájit barvy stáje Chipa Ganassiho, na oválech bude do jeho vozu usedat japonský veterán, expilot F1 a vítěz Indy 500 Takuma Sato.

Novozélanďan Armstrong bude dozajista horkým kandidátem na nováčka roku, v první kvalifikaci byl nejlepším z „noviců“ a získal třinácté místo.

Z místa jednadvacátého pak odstartuje v St. Petersburgu zkušený Agustin Canapino. Třiatřicetiletého pilota z Argentiny angažoval pro jeho první kompletní sezonu IndyCar tým Juncos, pro který už Canapino v minulosti absolvoval několik závodů IMSA WeatherTech SporstCar Championship s prototypem Cadillac DPi.

Do IndyCar letos přichází i mladý Američan Sting Ray Robb, kterého podepsal tým Dale Coyne Racing. Jednadvacetiletý pilot se loni stal vicemistrem juniorské série Indy Lights a svoji první kvalifikaci dokončil na třiadvacáté pozici.

Z posledního sedmadvacátého místa pak odstartuje poslední z nováčků Benjamin Pedersen. Třiadvacetiletého rodáka z dánské Kodaně angažoval A. J. Foyt Enterprises. Dán v minulosti závodil i v britské F3 a loni obsadil páté místo v šampionátu Indy Lights. Jediné vítězství roku získal v Portlandu.

První závod sezony 2023 startuje v St. Petersburgu přibližně v 18:00. TV práva pro oblast České republiky a Slovenska drží turecký S Sport, který ovšem na našem území nevysílá. Na oficiálním YouTube kanálu IndyCar jsou k dispozici sestřihy všech oficiálních session během závodních víkendů. Oficiální streamovací platforma je v Česku nedostupná.