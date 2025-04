Startovní rošt se mění. Sainz dostal penalizaci 3 míst

Carlos Sainz se kvalifikoval na 12. místo, ale na startu klesne o tři pozice. Sportovní komisaři ho tak trochu bez překvapení potrestali za blokováni Lewise Hamiltona v prostřední části kvalifikace.

K incidentu došlo v první zatáčce.

„Řidič vozu 55 (Sainz) uvedl, že nebyl týmem nijak upozorněn na to, že vůz 44 (Hamilton) začíná své rychlé kolo,“ uvedli sportovní komisaři v zápise.

„Uvedl, že byl zcela překvapen a že vzhledem k rychlosti vozu 44 a úhlu jeho vozu nemohl vůz 44 v zrcátkách vidět.“

„Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti však byl tým dostatečně varován, že vůz 44 je ve výjezdovém (out lap) kole, zatímco vůz 55 byl v rychlém kole. Také uplynulo více než 8 sekund od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že vůz 44 nezajíždí do boxů, a tudíž se chystá na rychlé kolo, a kdy vůz 55 mohl podniknout příslušné kroky, pokud by byl jezdec týmem upozorněn.“

„Je třeba poznamenat, že standardní penalizace za tento přestupek během kvalifikace, bez ohledu na to, zda se jednalo o chybu jezdce nebo týmu, je trest 3 míst na startovním roštu, a proto stewardi konstatují, že by měla být uplatněna standardní penalizace.“