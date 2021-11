Startovní rošt pro rok 2022 je kompletní. Za Alfu Romeo bude jezdit Kuan-jü Čou

Kuan-jü Čou letos vyhrál asijskou F3. Více zkušeností však získává ve formuli 2, ve které je od roku 2019. Aktuálně je se 142 body na druhém místě. První je Oscar Piastri se 178 body. Alpine ho dnes potvrdil jako rezervního jezdce.

Kuan-jü působil dříve v Jezdecké akademii Ferrari. Poté spolupracoval s Renaultem jako člen jeho sportovní akademie a testovací jezdec.

„Od mládí jsem snil o tom, že se ve sportu, který mě baví, dostanu co nejvýše. Nyní se mi sen splnil,“ řekl Kuan-jü Čou. „Je pro mě ctí, že mohu začít svou závodní kariéru ve formuli 1 u ikonického týmu, který v minulosti uvedl do formule 1 tolik mladých talentů. Nyní se sen stal skutečností.“

„Cítím se dobře připraven na obrovskou výzvu formule 1, vrchol mého sportu, po boku osvědčeného talentu světové úrovně Valtteriho Bottase. Rád bych poděkoval týmu Alfa Romeo Racing ORLEN za tuto příležitost. V příštím roce bude cílem naučit se co nejvíce a co nejrychleji. Být vůbec prvním čínským jezdcem ve formuli 1 je průlomem v historii čínského motorsportu. Vím, že do mě bude vkládána spousta nadějí, a jako vždy to budu brát jako motivaci stát se lepším a dosáhnout více.“

„Je nám potěšením přivítat Kuan-jü Čoua v týmu Alfa Romeo Racing ORLEN,“ uvedl Frédéric Vasseur.

„Je to velmi talentovaný jezdec, jak ukázaly jeho výsledky ve F2, a my se těšíme, že jeho talent ve formuli 1 ještě více rozkvete. Jsme hrdí na naši sestavu pro rok 2022 a jsme přesvědčeni, že Čou vytvoří s Valtterim velmi úspěšnou spolupráci. Těšíme se také na všechny nové čínské fanoušky, kteří se k týmu připojí. Alfa Romeo Racing ORLEN je historická značka, která ztělesňuje ducha formule 1. Uděláme vše pro to, aby si v Číně užili náš sport.“

První čínský závodní jezdec

V letech 2012 a 2013 se pátečních tréninků zúčastnil s týmy HRT a Caterham Ma Čching-chua. Kuan-jü Čou se letos v Grand Prix Rakouska stal historicky druhým čínským jezdcem, který nastoupil do tréninku formule 1. Jezdil s vozem stáje Alpine.