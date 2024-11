Startovní listina WEC 2025: Aston Martin s Valkyrií, odchod Lamborghini

Do kompletní sezony vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC 2025 je přihlášeno celkem 36 vozů. Vyplývá to z provizorní startovní listiny, kterou dnes uveřejnil promotér šampionátu ACO.

Startovní pole je rovnoměrně rozloženo mezi nejvyšší třídu hypervozů (LMH) a kategorii pro speciály GT3 (LMGT3), do obou tříd je přihlášeno 18 vozů. Kompletní startovní listinu naleznete zde a také v instagramovém příspěvku níže.

V kategorii LMH od příští roku platí pravidlo nařizující továrním stájím nasadit do kompletní sezony minimálně dva vozy. Hned dva nové speciály Valkyrie tak už pro úvodní podnik WEC v Kataru (28. února) chystá Aston Martin. Prvním potvrzeným pilotem pro Valkyrii #007 je Harry Tincknell, prvním členem posádky sesterského Astonu #009 je Alex Riberas. O tovární program britské značky se bude starat Heart of Racing a to jak ve WEC, tak i za oceánem v IMSA. Tam bude Valkyrie debutovat při březnové dvanáctihodinovce na Sebringu. Lednovou čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně Aston Martin vynechá.

Se dvěma vozy se do WEC samozřejmě vrací tovární Porsche pod hlavičkou stáje Penske, jejíž jezdci budou obhajovat titul mistrů světa. Porsche však zredukovalo jezdecké posádky pro klasické závody WEC mimo Le Mans z trojic na dvojice a do sestavy továrního týmu už se nevrátí Andre Lotterer ani Frederic Makowiecki. Porsche pak bude mít v nejvyšší třídě LMH ještě třetí vůz #99, který do šampionátu nasadí privátní stáj Proton Competition.

S nezměněnými sestavami se vracejí do WEC obě tovární Toyoty GR010 Hybrid, dva vozy opět nasadí i Alpine, kde se mezi trvalé piloty pravděpodobně zařadí Jules Gounon. Zatím nebyl formálně potvrzen návrat Micka Schumachera k francouzské stáji, všeobecně se ale očekává jeho setrvání u týmu. Dva vozy opět nasadí i tovární BMW, které nedávno při předsezonních testech IMSA v Daytoně na svých prototypech M Hybrid V8 testovalo různá vylepšení.

Žádné změny neuvidíme ani v jezdeckých posádkách týmu, který vyhrál poslední dva ročníky 24 hodin Le Mans. Ferrari u svých továrních hypervozů 499P opět vsadí na své osvědčené tváře včetně Antonia Fuoca či Antonia Giovinazziho. Změnila se naopak posádka privátního Ferrari #83, kde se bude nově s Robertem Kubicou a Jie I-fejem střídat Phil Hanson. Brit nahradil Roberta Švarcmana, který podepsal smlouvu s týmem Prema pro IndyCar.

Na pódium z posledního letošního závodu v Bahrajnu bude chtít navázat Peugeot, který otevře druhou sezonu se dvěma významně vylepšenými hypervozy 9X8. Aktuální verze se zadním přítlačným křídlem debutovala letos v Imole a příští rok bude s největší pravděpodobností usedat do jednoho ze dvou francouzských kokpitů i nováček Malthe Jakobsen. Konečně největší změnou ve startovním poli je přerod týmu JOTA Sport na tovární stáj Cadillacu. Jinými slovy dvě zlatá Porsche už sledovat nebudeme, britský tým se místo toho bude starat o dva prototypy V-Series.R s hlučným a fanoušky velmi oblíbeným osmiválcem pod kapotou.

Kdo si pak letos velmi oblíbil designově charakteristické Lamborghini SC63 LMDh, bude tentokrát zklamán. Italská značka s býkem ve znaku se totiž pro rok 2025 stáhla z WEC a její prototyp tak bude závodit pouze v zámoří v seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lamborghini odešlo z WEC z několika důvodů, tím nejzásadnějším je zřejmě povinnost nasadit dva vozy do kompletní sezony, což by automobilku nutilo neplánovaně zvýšit rozpočet na celý program. Dalším problémem je poté rozchod s týmem Iron Lynx po blíže nespecifikovaných vnitřních neshodách. Lamborghini zkrátka aktuálně postrádá partnera pro provoz hypervozu ve WEC a Iron Lynx navíc do mistrovství světa už ani nenasadí dva Huracany do třídy LMGT3. Italský tým se do kategorie pro vozy GT3 vrátí, ale se dvěma vozy Mercedes AMG GT3.

Právě v kategorii LMGT3 došlo kromě přechodu Iron Lynx k vozům Mercedes ještě k několika změnám. Francouzský tým Racing Spirit of Leman vstoupí do šampionátu s vozem Aston Martin Vantage GT3 místo japonské stáje D’Station Racing, která své aktivity pro sezonu 2025 omezí pouze na působení v Japonsku. Za zmínku také stojí fakt, že „železné dámy“ Iron Dames ve WEC opustily strukturu Iron Lynx a budou od nadcházející sezony závodit s vozem Porsche 911 GT3 R mistrovské stáje Manthey.

Nová sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC odstartuje závodem na 1812 km v Kataru 28. února a bude čítat celkem 8 závodů. 24 hodin Le Mans se uskuteční 14.-15. června, finále sezony se pojede v Bahrajnu 8. listopadu. Všechny závody opět nabídne živě Eurosport.