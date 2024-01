Startovní čísla jezdců. Proč mají zrovna čísla, jaká mají?

Do roku 2013 měli jezdci čísla podle výsledků šampionátu v předešlém roce. Čísla však nevycházela z pořadí v šampionátu jezdců ale z Poháru konstruktérů. V roce 2013 měl tak Sebastian Vettel jako úřadující mistr světa číslo 1. Jeho týmový kolega Mark Webber měl číslo 2. Na druhém místě skončilo v roce 2012 Ferrari. Fernando Alonso tak měl číslo 3, Felipe Massa 4 atd. Týkalo se to i nových nebo nově příchozích jezdců. Lewis Hamilton jezdil v předešlé sezóně za třetí McLaren, takže by měl mít číslo 5. Přestoupil ale do Mercedesu, který skončil 5., takže měl číslo 10.

Od roku 2014 mají jezdci stálá startovní čísla, která si mohou zvolit a mají je pak po celou kariéru ve F1.

Číslo 1 je rezervováno pro mistra světa. Číslo 17 bylo vyřazeno po smrtelné nehodě Julese Bianchiho.

Jezdec si samozřejmě může vybrat jen takové číslo, které je aktuálně k dispozici. Zablokována jsou čísla současných jezdců. Uvolní se až po dvou sezónách v případě, že se jezdec nevrátí.

V případě testů mladých jezdců je situace odlišná. Každý tým dostává před sezónou určitý soubor čísel, který může pro tento účel použít. Jezdec tak nedostává stálé číslo a může se stát, že v případě většího počtu testů v průběhu roku bude mít pokaždé jiné číslo.