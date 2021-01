Start sezóny 21. března? Pravděpodobně ne. Austrálie směřuje k odkladu

Letošní sezóna formule 1 má oficiálně odstartovat 21. března v australském Melbourne. Je však stále pravděpodobnější, že k tomu opět nedojde. Na vině je pokračující pandemie koronaviru.

S informací o možném odkladu Grand Prix Austrálie přišly už před pár dny některé zahraniční weby o F1. Podle Autosportu je to už téměř hotová věc.

Austrálie nadále uplatňuje přísná cestovní omezení. Na jednu stranu se sice už v mnoha zemích očkuje, na druhou stranu ale existují obavy z nových kmenů COVID-19, které se objevily v Jižní Africe ale také v okolí Londýna, kde shodou okolností sídlí většina týmů.

Závod v Austrálii by neměl být zrušen ale jen odložen na pozdější fázi sezóny, což bude logistický oříšek a zcela nepochybně si to vynutí změny v kalendáři. Melbourne je z hlediska dopravy nejnáročnější velkou cenou.

Přestože se v Austrálii zřejmě nepojede, neměl by se opakovat scénář z loňského roku, kdy po zrušené Austrálii došlo ke zrušení nebo odkladu dalších závodů. F1 má koronavirové plány a je na situaci mnohem připravenější. „Otvírákem“ sezóny tak zřejmě bude Bahrajn 28. března.

Stavební práce na dočasném okruhu v Albert Parku obvykle začínají koncem ledna. Prodej vstupenek zatím nezačal. Očekává se, že odklad bude potvrzen v průběhu ledna.

Austrálie se nyní připravuje na konání první větší akce od vypuknutí pandemie – tenisový Australian Open proběhne od 8. do 21. února. Všichni účastníci musí po příjezdu dodržet dvoutýdenní karanténu. V případě F1 by to byl na začátku sezóny problém.