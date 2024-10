Start přes Václavák a Verstappenova zlatá pozice. Do první zatáčky je to v Mexiku velmi daleko

Hlavním cílem sobotní kvalifikace je získat pole position. Startovat z prvního místa znamená výhodu. Její hodnota je ale na každé trati jiná. V Monaku je obrovská, protože to první zatáčky je to jen 114 metrů a na trati se nedá prakticky předjíždět.

Na některých okruzích ale může být pole position paradoxně méně výhodná. Jezdec startující z pole position to sice má do první zatáčky nejblíže, ale je také prvním, kdo rozráží vzduch. Jezdci za ním mohou využívat vzduchových pytlů.

V Mexiku je to do první zatáčky 890 metrů, což je mimochodem o dost více, než je délka Václavského náměstí, které má 750 metrů.

V Mexiku se jezdilo už dříve, ale okruh se proměnil. Pokud se podíváme na statistiky od roku 2015, tak zde jen 3krát vyhrál jezdec z pole position. Dvakrát vyhrál jezdec po startu ze druhého místa a 3krát ze třetího. Z pole position vyhrál tedy jezdec jen v 37,5 % případů.

Ale to není úplně férová statistika pro situaci v první zatáčce. Jak to dopadá tam? Je to 50 na 50. Ve čtyřech případech jezdec startující z pole position udržel po prvním kole vedení, čtyřikrát se na první místo dostal někdo jiný – ve všech případech šlo o Maxe Verstappena. Ve dvou případech startoval Verstappen z druhého místa (jako dnes) a ve dvou ze třetího místa.

Letos ale Verstappen nemá dominantní vůz.

Tabulka:

Po 1. kole: kdo vedl po prvním kole

Startovní pozice: ze které pozice startoval jezdec, který vedl po 1. kole