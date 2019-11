Starší vozy formule 1 se představí v Mostě v rámci série Maxx Formula

V seriálu Maxx Formula startují vozy formule 1, GP2, F3000, IndyCar nebo Super League Formula, které na světových okruzích závodili od 90. let. K nejmladším vozů v šampionátu patři formule z období kolem roku 2010.

„Nejedná se přímo o historické vozy, v sérii jsou auta, která závodila od devadesátých let, třeba monoposty Arrows. Od pořadatele máme ale hlavně přislíbeno, že v Mostě pojedou dva monoposty Toro Rosso. Wolfgang Jaksch navíc v Maxx Formula závodí s vozem Super Aguri a Klaas Zwart pilotuje monopost Jaguar. Dále se pak můžeme těšit na vozy GP2 a dvě auta z bývalé Superleague Formula. Na startovním roštu by mělo být kolem dvaceti formulí, přičemž šest až sedm z tohoto počtu budou tvořit monoposty F1,“ řekl pro F1sport Jakub Krafek, manažer pro sport společnosti Autodrom Most.

Pokud se rozhodnete pro návštěvu mosteckého Autodromu, tak si budete moci vychutnat řvoucí zvuk osmiválcových motorů o objemu 2.4 litru.

Kromě formulí z dob nedávno minulých budou závodní tahače na mosteckém okruhu doprovázet i starší vozy z německého šampionátu DTM.

„Jedná se o sérii Tourenwagen Legenden, kde startují třeba vozy Alfa Romeo ze šampionátu ITC nebo Mercedesy z DTM. Objevují se i speciály ze šampionátu Superturismo,“ dodal Krafek.

Série Maxx Formula se představila i na Slovakiaringu

Foto: Getty Images / Clive Mason