Starosti aktivisty Seba. Jo, jsem pokrytec, přiznal Vettel

Když Sebastian Vettel jezdil za Red Bull, byl kromě několikaleté dominance znám také tím, že si velmi často měnil design helem. FIA to později omezila, ale nedávno se pravidlo opět rozvolnilo. A Sebastian Vettel začal trička i helmy využívat k upozorňování na nejrůznější problémy.

Kromě odsouzení války na Ukrajině jde především o otázky klimatu. Do Montrealu dorazil Vettel s tričkem a helmou, na kterých byly nápisy „Zastavte těžbu dehtových písků“ a „Kanadská kriminalita v oblasti klimatu“.

Vettelův boj se neobešel bez reakce. Ministryně pro energetiku kanadské provincie Alberta Sonya Savage označila na sociálních sítích Vettela za pokrytce. A diplomatický jazyk rozhodně nepoužila.

„V průběhu let jsem viděl spoustu pokrytectví, ale tohle je vrchol,“ napsala Savage. „Řidič závodního auta sponzorovaný Astonem Martin, s financováním od Saudi Aramco, si stěžuje na ropné písky. Saudi Aramco má největší denní produkci ropy ze všech společností na světě. Je považována za největšího přispěvatele ke globálním emisím uhlíku ze všech společností od roku 1965.“

Vettel na slova ministryně po dotazech reagoval. „Ano, jsem pokrytec. Živím se tím, čím se živím, nebo dělám to, co miluji,“ řekl Vettel, kterého cituje RaceFans.

„Jsem trochu zklamaný, že politici zacházejí do osobní roviny, protože to vůbec není o mně, ale o širším pohledu. To, co je opravdu důležité, je poselství, že musíme udělat přechod a zbavit se fosilních paliv a začít celý náš životní styl zakládat na obnovitelných zdrojích.“

Zásah týmu?

Vettelův boj proti dehtovým pískům měl ještě jeden rozměr. Helmu měl v pátek a v sobotu, ale v neděli se vrátil ke své předešlé helmě, která odsuzuje válku na Ukrajině.

Kromě toho se velmi nezvykle helma neobjevuje na sociálních sítích Astonu Martin a ani v jeho rozsáhlé fotobance. Je tam až nedělní helma. Náhoda, nebo zásah týmu?

Sky Sports se na to Vettela zeptala. „Nechci nic říkat, mám více než jednu helmu,“ řekl Vettel. Když se reportér Peter Hardenacke zeptal, zda tým vyvinul tlak, čtyřnásobný mistr světa opěr reagoval vyhýbavě. „Máte ještě nějaké otázky?“

Šéf Astonu Martin Mike Krack však popřel, že by tým vyvíjel na Vettela v této záležitosti nějaký tlak.

„Normálně nás informuje, co chystá, a pak se dohodneme, jak to uděláme,“ řekl Krack. „Chtěl použít helmu a tričko, aby upozornil na toto téma. V určitém okamžiku se rozhodl, že pozornost byla přitažena. Ano, může nenosit každý den stejné tričko. V minulosti jste viděli, že takové kampaně probíhaly hlavně v pátek a sobotu. Ale samozřejmě se může svobodně rozhodovat. Je to svobodný člověk.“