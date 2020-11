Starého Alonsa byste v týmu nechtěli, říká Button a věří, že nový bude jiný

„Räikkönen odešel z F1, strávil několik let pryč a uvědomil si, jak dobrá F1 je,“ řekl Jenson Button pro Autosport.

„Proto se vrátil, a proto se Fernando vrací. Kimimu to pomohlo a myslím, že Fernando se vrátí také jako lepší jezdec.“

„Nevím, jestli s více dovednostmi závodního jezdce nebo způsobem, jakým pracuje s týmem, ale myslím, že to bude velmi odlišné.“

„Bude zajímavé to sledovat, protože Fernanda před čtyřmi nebo třemi lety byste ve svém týmu nechtěli, ale teď si myslím, že je mnohem více týmový hráč a chápe, co je potřeba k úspěchu.“

Jenson Button skončil ve F1 na konci roku 2016. V další sezóně ještě zaskočil právě za Alonsa, který nemohl startovat ve Velké ceně Monaka, protože byl zrovna v USA, kde se chystal na debut v Indy 500. Button má od té doby penalizaci pro start v příštím závodě.

Mistr světa z roku 2009 přiznal, že o odchodu uvažoval už v roce 2014. Nelituje ale zpětně svého odchodu?

„Je to legrační, protože se nyní dívám na F1 a říkám si: ‚Kéž bych odjel ještě pár let.‘ Ale je snadné se ohlížet a říkat to. Zapomínáte, že jsem tomuto sportu dal hodně. Strávil jsem v něm závoděním 17 let a na jeho konci jsem byl opravdu unavený a psychicky vyčerpaný.“

Dnes se Button věnuje zejména závodům v GT. „Byl správný čas odejít. Měl jsem se vrátit a odjet rok nebo dva? Možná, ale užil jsem si tolik zábavy závoděním v Japonsku. Bylo to mnohem uvolněnější a zábavnější.“