Stanovili jsme si agresivní cíle a z větší části je splnili, říká Fallows a chválí Alonsa

Aston Martin zaznamenal ze všech týmů největší meziroční zlepšení. Fernando Alonso zajel v kvalifikaci o 2,5 sekundy rychlejší čas než vloni Nico Hülkenberg, který zaskakoval za Sebastiana Vettela.

„S vozem jsme spokojeni,“ řekl technický šéf Astonu Martin Dan Fallows, kterého cituje RaceFans. „Zaměřili jsme se na to, abychom udělali velký krok oproti loňskému vozu, takže co se týče výkonu ve srovnání s ním, jsme rozhodně rádi, že jsme udělali krok vpřed.“

„Stanovili jsme si poměrně agresivní cíle a ty jsme tak nějak z velké části splnili. Z testování jsme vyšli s přesvědčením, že máme auto, se kterým můžeme pracovat.“

Navzdory silnému startu do sezóny zůstává Fallows zdrženlivý ohledně potenciálu svého týmu.

„Máme obrovský respekt k soupeřům kolem nás a samozřejmě záleží v obrovské míře na tom, co dokázali oni. To, co můžeme udělat, je soustředit se na vlastní výkon. A jak říkám, to, že jsme udělali krok oproti loňskému vozu, je určitě potěšující.“

Fallows si také pochvaluje spolupráci s Alonsem, která začala už vloni v Abú Dhabí. Alonso tam testoval loňský vůz, takže i on může vidět zlepšení oproti loňské sezóně.

„Je neuvěřitelně motivovaný, neuvěřitelně soutěživý a do týmu přinesl obrovské množství energie. Myslím, že byl velmi působivý od chvíle, kdy vloni nasedl do auta. Jeho zpětná vazba je taková, jakou byste u někoho s jeho zkušenostmi očekávali. Ale má schopnost diagnostikovat problémy s vozem způsobem, se kterým jsme jako inženýrský tým velmi, velmi spokojeni.“

„Pokud jde o Fernandův výkon během testování, byl s vozem samozřejmě velmi spokojen, od začátku se ve voze cítil velmi dobře a dokázal v té době zajet několik konkurenceschopných časů.“

„Riskuji, že budu znít jako rozbitá deska, ale ‚v té době‘ znamená na konkrétních pneumatikách, s konkrétním režimem motoru a s konkrétním množstvím paliva, které může být naprosto nereprezentativní kvůli tomu, co dělali všichni ostatní. Proto jsme museli k testování přistupovat jako k něčemu, co děláme sami pro sebe, chtěli jsme shromáždit vlastní data a snažili jsme se příliš nedívat na to, co dělají ostatní.“