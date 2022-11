Staňkovi nevyšel debut v Abú Dhabí kvůli nedostatku financí, zúčastní se alespoň testování

Exkluzivní rozhovor s Romanem Staňkem o uplynulé sezóně i nejbližších plánech.

Když Trident před závěrečným víkendem sezóny v Abú Dhabí ukončil spolupráci s Calanem Williamsem, začaly se objevovat spekulace, že by ho ve voze formule 2 mohl nahradil Roman Staněk. Nakonec to nevyšlo a místo získal Romanův kolega z F3 Zane Maloney. Přesto je český pilot v Abú Dhabí přítomen a příští týden se s Tridentem zúčastní testování vozu formule 2. Nám v průběhu závodního víkendu, který využívá hlavně k učení se, poskytl exkluzivní rozhovor.

Jak jste spokojený se svým letošním působením v F3?

S výsledkem spokojený nejsem, protože cílem bylo skončit v první trojici. Ale na druhé straně jsem šťastný, protože jsem dostal s Tridentem šanci pokračovat na testech formule 2. Spokojený jsem také se svým progresem jako závodní jezdec, pořád jsem na nějaké cestě, moje vize je dostat se do formule 1 a na té cestě k tomu patří výhry i prohry. A cítím, že jsem se v tom posunul.

Konečné pořadí F3 (TOP 6) Victor Martins: 139 bodů Zane Maloney: 134 Ollie Bearman: 132 Isack Hadjar: 123 Roman Staněk: 117 Arthur Leclerc: 114

Co hodnotíte jako váš nejlepší závod letošní sezóny?

Asi Spa. Vyhrál jsem sice v Imole a v Barceloně získal pole position, ale Spa jsem byl strašně rychlý, v kvalifikaci jsem byl myslím pátý, do sprintu jsem startoval ze sedmého místa a skončil jsem druhý. Měl jsem tam super předjížděcí manévry. To samé ve druhém závodě v neděli. Z pátého místa jsem skončil druhý. Kdyby bylo o dvě kola navíc, tak závod vyhraji, takže to pro mě byl ten nejlepší víkend. Navíc je Spa srdcovka pro spoustu fanoušků motorsportu. I když výhra v Imole a pole position v Barceloně byly také super.

Je něco co si myslíte, že byste letos mohl v závodech zvládnout lépe?

Určitě. Kdyby to bylo perfektní, tak ani nemám chuť dále závodit. Takže je potřeba se pořád zlepšovat. Co chci zlepšit na příští rok je určitě předjíždění. Chci být více agresivní, více efektivní, když budu předjíždět, tak to tam opravdu dám a nebudu na nic čekat. S rychlostí jsem spokojený, v kvalifikaci dokážu poskládat rychlé kolo. Teď už jen doladit to závodění, hlavně agresivitu. A myslím, že to bude dobré.

V F3 jste strávil tři sezóny, a pokaždé závodil s jiným týmem. Jak se tyto sezóny lišily?

Já bych to ani jako tři sezóny nenazýval. První sezónu jsem se vůbec nic nenaučil. Byl covid a sezóna byla zkrácená. Nic si z ní nepamatuji a nic jsem se nenaučil. První rok profesionálně v F3 byl až s Hitech GP. Byl jsem v týmu s Iwasou a s Crawfordem, kde bylo vidět, že nemáme rychlé auto, přesto jsem to nevzdal a snažil se neustále vyvíjet. I když jsem věděl, že nemohu zvítězit. Poté jsem na konci loňského roku dostal nabídku na test s Tridentem. A ti řekli že mě chtějí, takže jsme podepsali smlouvu a jel jsem za ně v roce 2022.

Ještě bych chtěl říci pro ty, kdo si myslí, že je to jen o penězích, tak to tak vůbec není. Trident je tým, který si vybírá koho vezme, jsou tam strašně obrovské peněžní nabídky. A před sezónou kdy jsem tam šel, se tam tlačilo 18 jezdců, a vybrali si jen dva, protože Jonny Edgar, jakožto pilot Red Bullu, to měl již domluvené. Dalších šestnáct mělo smůlu. Byl to tedy i trochu úspěch dostat se tak do dobrého týmu.

Říkalo se, že váš otec bude pokračovat ve financování vaší kariéry, jen když skončíte do třetího místa v šampionátu. Co ho přimělo změnit názor?

To bohužel ještě nemohu prozradit. Ale pro další kroky jsme se museli rozhodnout již před víkendem ve Spa. A bylo nutné to tam potvrdit. A v té době jsme ještě nevěděli, kolikátý skončím.

Ale myslím, že rychlost mi nechyběla. Já a Zane Maloney jsme byli nejrychlejší v kvalifikacích. Průměr za letošní kvalifikace mám okolo 3,5. pozice. Což je z 30 aut super. Také jsem byl v bitvě o titul. Ten šampionát mohlo vyhrát 7 lidí. Nepovedlo se, ale jedeme dál.

Mluvilo se o tom, že byste tento víkend v Abú Dhabí mohl nahradit Calana Williamse, ale nevyšlo to. Co se stalo?

Nevyšlo to, protože jsme neměli dostatek financí. Nemohli jsme si to dovolit, protože jsme měli nějaký rozpočet na tuto sezónu a nepočítali jsme s tím, že bych mohl jet poslední závod ve formuli 2, takže na to nebyl rozpočet. A v této době je strašně obtížné sehnat finance. V Česku jsou drahé energie, je inflace. Uvidíme jak to půjde dál, doufejme, že se z toho všichni celostátně vyhrabeme.

Teď jste ještě před svými testy přítomen na závodním víkendu v Abú Dhabí. Jaké jsou tu vaše úkoly?

Jsem tu s týmem od středy. Včera jsme měli track walk (procházka po trati, pozn. redakce). Já nejsem ten typ, co by nějak moc mluvil. Já jen naslouchám. Snažím se naslouchat co nejvíc, ať se toho co nejvíce naučím. Zapisuji si věci, dokonce včera večer jsem si zapisoval i jména mechaniků, ať vím komu jak říkat, protože jsou pro mě noví. Takže se učím a je důležité si všechno, co se chce člověk naučit, alespoň jednou zapsat, aby si to zapamatoval. Protože když jen někoho posloucháte a kýváte hlavou, tak je to k ničemu. Ale když si to zapíšete, tak pak už to v hlavě máte.

Jaké jsou vaše první pocity z Tridentu F2?

Zatím dobré a pozitivní. Je tam stejný týmový manažer jako jsme měli v F3 Giacomo Ricci, což je super manažer, lepšího manažera jsem snad nezažil. Jsem rád, že s nimi mohu pokračovat. Jsem rád že on je můj manažer, protože sám závodil, tak mi může předávat zkušenosti. A jak jsem již několikrát říkal, já jsem si s Italy vždycky rozumněl. Jsem tedy rád, že můžu pokračovat.