Staňka o šanci na dobrý výsledek připravil další defekt, hlavní závod F3 vyhrál Martins

Z velmi slibného druhého místa startoval do hlavního závodu víkendu Čech Roman Staněk v barvách mistrovského týmu Trident. Do první zatáčky útočil vnějškem a do čtvrté vnitřkem na vedoucího Colapinta, který ale první pozici udržel.

Závod byl následně zpomalen safety carem kvůli incidentu několika jezdců. Zane Maloney měl technický problém, zpomalil a Caio Collet musel vyjet mimo trať. Při návratu si přejezdem přes obrubník poškodil zavěšení. O pomalu jedoucího Maloneyho zavadil jezdec českého týmu Charouz Francesco Pizzi a roztočil se.

Dobrým restartem v 5. kole si Colapinto udržel vedení, naopak Staněk ztratil druhé místo ve prospěch Martinse.

V desáté zatáčce na Staňka zaútočil Alexander Smoljar, na výjezdu na rovinku ale došlo ke kontaktu, po kterém dostal Staněk defekt zadní pneumatiky a musel do boxů. Z bojů o body vyřadil Staňka defekt také v sobotním závodě, kdy se v tlačenici v první zatáčce střetl s Colapintem.

Staněk v závodě po výměně pneumatiky pokračoval a obsadil 22. místo.

Na čele se Colapinto bránil Martinsovi až do 15. kola, kdy Francouz zaútočil do první zatáčky na argentinského nováčka v barvách nového týmu Van Amersfoort Racing.

Martins již vedení nikomu nepřepustil a s náskokem 1,4 sekundy vyhrál a připsal si 25 bodů.

K bojující dvojici se mezitím přiblížil Arthur Leclerc, který se po startu z 13. místa rychle posouval pořadím. V 18. kole si poradil s Colapintem a skončil druhý.

Colapinto, ačkoliv startoval ve svém prvním víkendu ve F3 z pole position, na stupních vítězů neskončil. Cílem sice projel na třetí pozici, pětisekundová penalizace za překračování limitů tratě jej ale odsunula na páté místo.

Třetí pozici tak bral Švýcar Grégoire Saucy před čtvrtým Juanem Manuelem Correou.

Šestý skončil Oliver Bearman před sedmým Jakem Crawfordem, který v poslední zatáčce zaútočil na Smoljara a lepším výjezdem se dostal před něj. Rus sice dojel osmý, ale po závodě dostal penalizaci za kolizi se Staňkem, která jej odsunula na 23. místo.

Bodovanou desítku tak uzavřeli David Vidales, William Alatalo a Kaylen Frederick.

