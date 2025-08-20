Staněk: Vítězství ve Spa nebylo mým top momentem v kariéře. V šampionátu se chci ještě posunout

Český jezdec Roman Staněk prožívá úspěšné období ve formuli 2. V posledních závodech se pravidelně objevuje na pódiu a aktuálně mu patří osmé místo v celkovém pořadí.
Roman Staněk prožívá zatím nejlepší období své kariéry ve formuli 2. Ve Spa si po potrestání dvou soupeřů připsal první vítězství v hlavním závodě a týden poté zazářil i na Hungaroringu, kde si v neděli po startu z pole position dojel pro druhou příčku.
V rozhovoru pro deník Sport a web iSport nyní Staněk nicméně promluvil o tom, že pro něj úspěch na legendárním okruhu ve Spa nebyl největším zážitkem v kariéře.
„Určitě ne, protože jsem nezvítězil na trati. Papírově to sice výhra je, ale pocitově to mám pořád jako třetí místo. Na druhou stranu to bylo tak, že jeden tým podváděl a druhý tam měl nějakou chybu se startovací mapou. Měl jsem i štěstí, ale to k tomu patří. Každopádně nejlepším momentem v kariéře pro mě zatím byla Imola ve formuli 3 nebo závody v motokárách, když jsem vyhrával,“ uvedl Staněk, který se vyjádřil i k povedenému víkendu v Maďarsku, a to přesto, že jej trápily zdravotní problémy.
„Popravdě vůbec nevím, co mi bylo. Pak jsem byl i na preventivní prohlídce u doktora, který mi bral krev. Řekl mi, že nějaké chřipky prostě řádí po celém světě… Nakonec jsem to však dal a měl jsem z toho zážitek na celý život,“ podotkl jednadvacetiletý jezdec.
V Maďarsku si přitom fanoušci, včetně mnoha zástupců z Česka, užili i jeho bitvu s Jakem Crawfordem.
„Myslím si, že jsem jeden z nejtěžších pilotů ve formuli 2, co se týče předjíždění. Dělal jsem pro to všechno, třeba i sviňárny v zatáčkách, jen abych se ubránil. Když mě Jak dojížděl, ve stresu jsem ani nebyl, protože jsem věděl, že ho za sebou udržím,“ prohlásil Staněk, který je v celkovém pořadí aktuálně osmý.
Sám však ambice do konce sezony nevyhlašuje.
„Má ambice je taková, abych nechal na trati sto procent. Vždycky chci zajet co nejlepší výsledek a zároveň potřebuju mít ze závodění radost. Říká se to jednoduše, ale v závodění je spousta peněz i věcí, které neovlivním. Lhal bych, kdybych teď řekl, že chci vyhrát šampionát, protože ztrácím sedmdesát bodů a zbývají čtyři závody. Budoucnost je ale ovlivnitelná, proto pojedu tak, abych se z osmého místa mohl vyšplhat ještě výš,“ zdůraznil.
Velkou roli přitom hraje i jeho týmový kolega Leonardo Fornaroli, který vede šampionát.
„Leo už vyhrál formuli 3, takže je bezesporu jedním z nejlepších současných pilotů ve formuli 2. Je výborným týmovým kolegou, spoustu věcí jsem se od něj naučil a taky si myslím, že i on se naučil spoustu věcí ode mě. Celkově spolu vycházíme super. Je to pokorný kluk, který má nohy na zemi, na nic si nehraje a hlavně je rychlý. Před sebou má skvělou budoucnost,“ dodal Staněk.