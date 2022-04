Staněk: Vítězství si plně zasloužíme

Staněk odstartoval slibně sezónu již v Bahrajnu, když si v kvalifikaci vybojoval druhé místo. V obou závodech do něho však narazili soupeři a vyřadili ho z boje o dobrý výsledek.

Při druhém závodním víkendu F3 v Imole se Staňkovi povedl zopakovat stejný kvalifikační výsledek jako v Bahrajnu, opět se kvalifikoval jako druhý. A tentokrát ho v hlavním závodě dokázal proměnit ve své první vítězství ve formuli 3. Imolou se tak dnes nesla česká hymna.

F1sport dostal příležitost se Staňkem mluvit přímo na okruhu po závodě.

Dnes jste vyhrál svůj první závod v F3. Jaké jsou vaše pocity?

Byla to dlouhá doba. Čekal jsem na to velmi dlouho. Ale tvrdě jsme s týmem pracovali a myslím, že si to první vítězství plně zasloužíme. Auto bylo skvělé. Všechno nám vyšlo podle plánu. Ale už od zítřka se začínáme připravovat na Barcelonu a uděláme vše pro to, aby to i tam dopadlo stejně jako dnes.

Jak moc byl pro vás dnešní závod náročný?

Na začátku to bylo hodně těžké, jelikož půlka tratě byla suchá a půlka mokrá. Takže jsem nevěděl kde brzdit a podobně, hlavně jsem nechtěl narazit do zdi. Ale nakonec jsem to nějak zvládl. Přede mnou se týmový kolega Maloney otočil, a musel kvůli němu vyjet safety car, takže mi ho je trochu líto. Ale tak to je a byl to dobrý závod.

Cítíte po dnešním úspěchu více sebejistoty do budoucna?

Je to první vítězství. Ale jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání. Takže nepřestáváme pracovat. Jak jsem říkal, už od zítřka se začínáme připravovat na Barcelonu a moc se těším na další závod.

Letos závodíte pro tým šampiónů Trident. Jak se vám u nich líbí?

Trident je italský tým a já mám Italy hodně rád. Můj otec žije v Itálii, takže tam jezdím strašně rád. S týmem se cítím hodně dobře, takže mám radost, že mi dali možnost za ně jezdit.

Nepociťujete ale zároveň v mistrovském týmu větší tlak na výsledky?

Určitě. Ale já už jsem ve formuli 3 třetí rok, takže už i kvůli tomu je na mě vyvíjen tlak na výsledky, s tlakem tedy počítám. Ale na takové úrovni už je to normální.

Formule 3 závodila tento víkend na Imole vůbec poprvé. Jak se vám tu s vozem F3 jezdilo?

Na Imole jsem vyhrál už v roce 2019 ve formuli 4 a loni jeden závod v euroformuli Open. Takže jsem do tohoto víkendu šel s tím, že by to mohlo vyjít potřetí a vyšlo to. Je opravu zážitek tady jet s vozem F3, na úzké trati, na které se zabil Ayrton Senna. Takže je to i takové emotivní. A jsem rád, že tento víkend mám tu možnost tady závodit.

Jaké jsou vaše cíle pro zbytek sezóny?

Nasbírat co nejvíce bodů, držet se vepředu a nepřestávat pracovat. Protože jakmile se přestane pracovat, tak konkurence nikdy nespí.