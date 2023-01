Staněk: Tvrdá práce porazí talent, a já jsem připraven

Fitness trénink a práce na simulátoru. Staněk se pro oficiální stránky F2 rozpovídal o přípravách na svou debutovou sezónu ve formuli 2.

Že si Roman Staněk pro svůj přestup do formule 2 vybral stáj Trident je podle něj správná věc. S italským týmem závodil již loni ve formuli 3 a věří, že známé prostředí mu při přechodu do F2 v mnohém pomůže. Místo poznávání nového týmu se může soustředit na fitness trénink a práci na simulátoru.

„Jako člověku mi to dost pomáhá. Lidi v týmu už znám, protože je to můj druhý rok s nimi a také se s nimi cítím velmi dobře. A myslím, že právě to mi může v mé nováčkovské sezóně pomoci k lepším výkonům.“

„Přes zimu jsem byl v České republice, takže jsem mohl být chvíli doma. Ale onemocněl jsem, nebyl tak schopen 10 dní trénovat a cítil jsem se dost špatně. Naštěstí jsem se z toho dokázal vzpamatovat a teď jsem zpět ve své rutině. Od Tridentu a Giacoma [Ricciho] jsem dostal velmi nabitý tréninkový program, kterému se teď musím věnovat. Takže se snažím udělat vše pro to, abych byl připraven na nadcházející sezónu.“

Staněk si vůz F2 stáje Trident vyzkoušel již při posezónním testování v Abu Zabí minulého roku. A odjel celkem 246 kol. Není to ale počet odjetých kilometrů, co Staňka povzbudilo nejvíce. Poslední den testů se mu totiž podařilo najít svůj jízdní styl, což podle něj může být povzbudivá změna.

„Testování v Abú Zabí jsem si užil. Třetí den jsem byl docela pomalý, takže jsme zkusili pár nových věcí a také jsem zkoušel různé jízdní styly, podobné mému F3 stylu a přineslo nám to zlepšení. Takže to hodnotím velmi pozitivně. Abych byl upřímný, i když to druhý a třetí den nevypadalo, naučil jsem se spoustu věcí, které si sebou vezmu a použiji je, až příště znovu usednu do auta.“

Začátek působení ve formuli 2 bude pro Staňka a ostatní nováčky obtížný i v tom, že je hned v první části sezóny čekají městské okruhy v Džiddě, Baku a Monaku, se kterými ještě nemají žádné zkušenosti. Navíc první dva jsou vysokorychlostní tratě a třetí je psychicky nejnáročnější okruh sezóny. Staněk připouští, že pro počáteční fázi svého působení v F2 bude muset trochu změnit přístup. Přičemž největší výzvou bude nepřehánět, jelikož má tendenci jezdit přesně na limitu, což občas není dobré. Takže bude důležité trochu zmírnit, zejména na trati jako je Baku, Monaku nebo Džidda.

„Musím se vyvarovat překračování limitů, protože když v pátek v tréninku neodjedete žádné kolo, budete mít velký problém v kvalifikaci. Myslím, že spolu s týmem budeme schopni předvést dobré výkony, a já se nemohu dočkat, až znovu usednu do auta. Bude to skvělé.“

Kromě fitness tréninku tak Staněk usilovně pracuje i na simulátoru a zkouší si hlavně okruhy, které pro něj budou nové. Obzvláště se těší na trať v Saudské Arábii.

„Právě se připravuji na simulátoru. Zvláště na tratě, které ještě neznám. Ty pro mě budou velkou výzvou, protože jsem na nich nikdy nezávodil. Na simulátoru jsem jel trať v Džiddě a ta rychlost, kterou jedete proti zdi – je to úžasné!“

„Být na hraně a riskovat, to je něco díky čemu se cítím naživu. Tak chci žít svůj život v kterémkoliv sportu nebo kterémkoliv dni. Protože být na hraně mě na životě baví nejvíc. Tvrdá práce však porazí talent a já jsem připraven vyrazit.“