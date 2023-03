Staněk: S Tridentem jsem podepsal smlouvu již ve Spa

Exkluzivní rozhovor s Romanem Staňkem před jeho debutovým víkendem v Bahrajnu.

Romana Staňka tento víkend čeká na okruhu v Sachíru závodní debut ve formuli 2. Nám se přímo v místě dění podělil o své pocity.

„Pocity jsou dobré. Už se nemůžu dočkat až pojedu první volný trénink. Jsem připraven jak fyzicky, tak mentálně. Teď už je to jen na mně, takže do toho dám maximum.“

To, že bude Roman jezdit za Trident ve formuli 2, bylo oficiálně oznámeno v lednu. Spekulovalo se o tom ale již dříve. Nám ale prozradil, že podpis smlouvy přišel ještě mnohem dřív, než kdokoliv předpokládal. Proto ani s jinými týmy nejednal.

„Na jednání s jinými týmy ani nebylo moc času, protože smlouvu s Tridentem jsem podepsal již minulý rok ve Spa. Takže docela brzo – v srpnu. S týmem se cítím dobře a myslím si, že mají velký potenciál. A po boku Clementa Novalaka můžeme zajíždět dost dobré výsledky a sbírat pro tým body.“

Jasná budoucnost tak českému pilotovi umožnila věnovat se přípravám na novou sezónu. „Od ledna jsem byl v Itálii. Pronajal jsem si tam apartmán a připravoval jsem se na simulátoru, fyzicky i psychicky. V posledních dnech jsem hodně jezdil na kole, když to šlo. Do přípravy jsem dal spoustu svých sil. Tak to i beru – je to to, co nejvíce miluji a co mě baví. Připravený jsem tedy dost.“

V předsezónních testech nepatřil Trident k nejrychlejším vozům. Roman pravidelně zajížděl časy až na konci druhé desítky. Dle Staňka se tomu váha přiklánět dá i nedá.

„První a druhý den jsme měli technické problémy s motorem, s turbem, takže jsem ztrácel jeden a půl sekundy, což je nepřestavitelné na takové úrovni. Abych řekl pravdu, toto mě trošku rozhodilo, ale teď už je to snad všechno dobré. Odzkoušíme to zítra v tréninku a uvidíme, jak jsme na tom.“

Jinak si ale pokračující vztahy s Tridentem chválí. Jak se zdá, bez větších potíží se mu podařilo zapadnout i do F2 týmu.

„Ty kluky znám již z F3, kdy jsme se potkávali. A je tam super italská atmosféra, a italské kafe. A já miluju kafe. Takže užívám si to a jak říkám, nemůžu se dočkat zítřejšího zahájení sezóny.“

Okruh v Bahrajnu Roman dobře zná již ze svého působení ve formuli 3 i předsezónních testů.

„Trať se mi hodně líbí, až na to horko, protože je tady docela teplo. A podmínky se hodně mění, jelikož tady i hodně fouká a je hodně písku ve vzduchu. Ale je to krásná trať. Těším se, až pojedu kvalifikační kolo v noci pod světly a budu mít zase ten pocit, který miluju a kterým chci žít dalších x let."

Ještě zajímavější jsou ale okruhy, které budou v sezóně následovat – Džidda, Melbourne, Baku, Monako. Tam Roman ještě nikdy nezávodil.

„Těším se na všechny městské okruhy, protože jsem nikdy na městském okruhu nejel, takže to pro mě bude výzva. A nebude to nic lehkého. Je potřeba se připravit mentálně, udělat si nějaké vizualizace, ať tu trať mám najetou. Protože na městských okruzích se nedá trénovat. Jelikož když teď přijedeme do Monaka, je to normální město. Takže připravit se, jak nejlíp to půjde a až budu na trati, dát do toho maximum. Těším se tedy hlavně na Monako, ale také na Džiddu. Džidda je brutální trať, strašně rychlá a ty zdi jsou strašně blízko. Těším se, bude to super a užijeme si to."

Se stanovováním cílů pro letošní sezónu je tentokrát opatrný. „Já jsem se naučil nestanovit si, že skončím první, druhý nebo do Top 10, protože výsledek neovlivníme. Ale ovlivním sám sebe a ovlivním kolik do toho dám. Můj cíl je podívat se zpátky na tuto sezónu roku 2023 a říci, že jsem pro to nemohl udělat nic víc, protože jsem do toho dal maximum. A já jsem si jistý, že když do toho dám já maximum a s týmem budeme mít dobré auto po celý rok, tak budeme hodně vysoko."