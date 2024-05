Staněk potřetí v řadě v nejlepší desítce v kvalifikaci Formule 2. V Monaku obsadil šesté místo

Český pilot Roman Staněk skončil ve speciálním formátu kvalifikace Formule 2 v ulicích Monte-Carla na šestém místě. Kvalifikaci ovládnul Staňkův týmový kolega Richard Verschoor z Holandska a rodák ze Zašové na něj ztratil 0,183 sekundy.

Kvůli krátké trati a bariérám se v Monaku jede kvalifikace Formule 2 trochu jinak. Startovní pole bylo rozděleno do dvou skupin po jedenácti pilotech podle čísel jejich monopostů. Staněk byl ve druhé skupině, kde zajel třetí nejrychlejší čas.

Od začátku kvalifikace se Staněk držel na předních příčkách a když byla 10 minut před koncem kvalifikace vyvěšena červená vlajka kvůli nehodě Villagómeze, byl na čtvrté pozici.

Poté český závodník kvalifikaci dlouho vedl, ale ve svém posledním měřeném kole Staněk udělal chybu a dotknul se zdi. Dostal se před něj Francouz Martins a také Estonec Aron.

„Měl jsem na dnes rychlost na to kvalifikaci vyhrát. Každý tady jede úplnou hranu. Třeba v šikaně u bazénu jsem se dotknul zdi asi třikrát. V posledním kole, které bylo moje nejrychlejší, jsem se opět dotknul, ale rozbil jsem si řízení, takže pole position mi nevyšla. Mrzí mě to, ale na takové trati to tak je. Auto bylo dnes skvěle připravené, takže musím všem v týmu poděkovat. Nastavení bylo super a měl jsem obrovskou jistotu na trati,“ uvedl Staněk po kvalifikaci.

Do zítřejšího sprintového závodu, který je začíná ve 14:15, odstartuje Staněk díky obrácenému pořadí nejlepší desítky z kvalifikace pátý a v neděli v 9:40 do hlavního závodu vystartuje už z šestého místa podle pořadí z kvalifikace. „Cílem bude posbírat, co nejvíce bodů. Trať je tady úzká a moc se nepředjíždí. Zítra budeme bránit pozici a možná bude vepředu nějaká kolize nebo se stane něco jiného. V neděli to bude zase hodně o strategii kvůli povinné zastávce. Uvidíme,“ komentoval situaci před víkendovými závody Staněk.