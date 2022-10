Staněk: Nepřekvapilo mě, že jsem bojoval o titul, protože jsem na to byl připraven

Roman Staněk má za sebou nejúspěšnější rok ve FIA formuli 3. Až do posledního závodu sezóny byl v boji o titul šampiona, jak hodnotí český talent uplynulou sezónu?

Po ne úplně vydařených dvou sezónách u českého týmu Charouz Racing System a britského Hitech Grand Prix doufal Staněk v místo u týmu, který mu umožní bojovat o nejvyšší příčky.

Úspěšný předsezónní test s italským týmem Trident ale Staňkovi otevřel dveře do týmu, který spolu s ART Grand Prix a Prema Racing patří ke špičce a v roce 2021 vyhrál týmovou soutěž.

„Nevěděl jsem, jestli zamířím do Tridentu, protože o to místo mělo zájem 15 jezdců a bylo velmi těžké se tam dostat. Ale vybrali si mě, protože jsme absolvovali test a jim se líbila moje výkonnost. Tato šance je úžasná a jsem velmi rád, že jsem s nimi mohl být tuto sezónu,“ řekl Staněk pro oficiální stránky FIA formule 3.

„Před Bahrajnem (prvním podnikem sezóny, pozn. redakce) jsem se po testech cítil v autě dobře a věděl jsem, že můžeme bojovat o vítězství a o titul. Byli jsme velmi silní v přípravě, opravdu jsme se soustředili.

„Naše auto bylo opravdu, opravdu dobré a tým má zkušené inženýry. Se svým inženýrem mám velmi dobrý vztah a on má zkušenosti, jak udělat vůz rychlejší, vy ale musíte být na ten víkend připraveni. Nemůžete jen přijet, odjet pár kol na simulátoru a říct 'dobře, teď jdu závodit'. Je to o malých detailech. Všechny ty drobné detaily mohou znamenat desetinu, která vás ale může dostat z třetího na první místo, a tihle kluci mě opravdu naučili, že jedinou možností je tvrdá práce.“

Staněk ukázal rychlost už v prvním podniku v Bahrajnu. Po nejrychlejším času v tréninku obsadil v kvalifikaci druhé místo. V obou závodech měl ale velkou smůlu, když jej postihl defekt.

„Přijeli jsme do Bahrajnu. Ve volném tréninku i v kvalifikaci jsem měl skvělou rychlost, pak jsem ale měl dva defekty, což byla smůla, ale někdy se tomu nevyhnete.“

Ve druhém podniku v Imole to ale vyšlo. Po dalším druhém místě v kvalifikaci si v hlavním závodě připsal své premiérové vítězství v šampionátu.

„Pak jsme jeli do Imoly. Byli jsme připraveni jako na každý závod, v kvalifikaci jsem obsadil druhé místo a vyhrál jsem hlavní závod. To mě opravdu nakoplo a viděl jsem sám sebe jako jezdce bojujícího o titul. Barcelona byla dalším dobrým podnikem. Měli jsme rychlost, dosáhli jsme na první pole position, v Barceloně je přitom velmi složité získat pole, protože jsou tam všichni rychlí. Rozdíl je tam prakticky nulový.“

Staněk v hlavním závodě ve Španělsku získal druhým místem další stupně vítězů.

Nevýrazná prostřední část sezóny

V následujících třech podnicích na Silverstonu, v Rakousku a Maďarsku ale získal dohromady jen 13 bodů.

„Silverstone není moje oblíbená trať, i tak jsme ale v kvalifikaci dosáhli na osmé místo. Ve sprintu jsem získal nějaké body, hlavní závod jsem ale nedokončil.

„V prostřední fázi sezóny jsem byl trochu ztracený. Nebyl jsem psychicky na dně, ale byl jsem trochu smutný a přemýšlel jsem, co když se to najednou pokazí? Vlastně jsem se velmi nesoustředil na jízdu. Ale dál jsme s týmem tvrdě pracovali, strávili jsme spoustu dní na simulátoru a přípravou na závody, stejně jako mentálním tréninkem.

„Přijeli jsme na Red Bull Ring, měl jsem penalizaci, nezískal jsem dobré body. V Budapešti jsem pak udělal chybu v kvalifikaci, což byla komplikace, protože na té trati se nedá předjíždět.

Úspěšný víkend ve Spa

„Něco ve mně mi ale říkalo, abych nepřestával a stále jel na maximum, protože tato sezóna může změnit můj život. Přijeli jsme do Spa a věděl jsem, že auto je dobré. Ve sprintu i v hlavním závodě jsem dojel druhý a získal jsem velmi dobré body. To mě nakoplo a řekl jsem si 'Dobře, můžu to dokázat. Do toho'.

„V Zandvoortu jsem byl po Spa dobře naladěn, protože je vždy dobré, když se vám v prvním ze dvou nebo tří podniků za sebou daří, pak jste správně myšlenkově nastavení. Celkově jsem si z víkendu odvezl 13 bodů, což stačilo na to, aby mě to do Monzy poslalo jako kandidáta na titul.“

Velkou roli v letošní úspěšné sezóně hrála podle Staňka mentální příprava.

„Když se vrátím do roku 2021, opravdu jsem se snažil dělat maximum, ale z nějakého důvodu to s Hitech Grand Prix nefungovalo, stále jsem ale na sobě pracoval, a to mi dodalo impuls pro letošní sezónu. Když zažíváte jen dobré věci a všechno jde vždy podle plánu, tak o to nebojujete, po loňském roce jsem byl ale opravdu na dně,“ pokračuje Staněk.

„Minulou sezónu, když mi věci nevycházely, jsem s mentálním koučem tvrdě pracoval na mojí psychice, což mi pomohlo. Během zimy jsem také pracoval na fyzičce a do sezóny jsem vstoupil velmi spokojený. Nejsem překvapen, že jsem byl aspirantem na titul a zůstal jsem vpředu, protože jsem byl připraven.

„Vzestupy a pády jsou součástí této práce a mojí cesty. Každá výhra a porážka je součástí práce, s každou ale rostu. Takový šampionát je velmi obtížný a myslím, že si zaslouží větší podporu. Je to velmi obtížné a hodně to znamená. Jak jsem řekl, každá výhra nebo prohra je součástí cesty. Vidíte to u vrcholových sportovců, z každého pádu se vždy poučí, a to je dělá silnější.“

Na závěr 18letý Staněk vybral dva nejlepší momenty sezóny. „Mám spoustu oblíbených chvil, protože atmosféra v týmu je úžasná. Ale samozřejmě vítězství na mojí oblíbené trati v Imole a pole position v Barceloně, kde jsem v tom jednom kole poskládal všechno dohromady. Tyto dva momenty byly zřejmě moje nejoblíbenější,“ uzavírá Staněk, který v celkovém hodnocení letošní sezóny formule 3 obsadil konečné páté místo.