Staněk: Je přede mnou ještě hodně práce

První dojmy českého pilota z testu formule 2

Roman Staněk se v uplynulých třech dnech zúčastnil posezónních testů F2 na okruhu Yas Marina. Vůz formule 2 si tak vyzkoušel vůbec poprvé po svém tříletém působení ve formuli 3.

Nám prozradil své pocity, které si z jízdy s vozem Trident odnesl.

„Pocity jsou dobré. Ještě si potřebuji na auto více zvyknout, protože z formule 3 je to do formule 2 celkem velký krok, má mnohem více výkonu. Ale zatím to je v pohodě. Samozřejmě je však přede mnou ještě hodně práce.“

„Velký rozdíl je mezi kvalifikací a závodem. Protože na závod se dolévá velké množství benzínu, takže auto je pak těžké a je úplně jinačí. Může být i o 4 až 5 sekund pomalejší než v kvalifikacích. Takže na to si budu muset zvyknout.“

„Nejtěžší byla simulace závodu, včetně pitstopů a postupné degradace pneumatik. Tady je strašně důležité vědět, jak šetřit gumy a tak dále.“

„Největší rozdíl oproti F3 je rychlost na rovince. Celkově je to auto rychlejší, ale zároveň i těžší. Takže v pomalých zatáčkách je pomalejší, a v rychlých zatáčkách je rychlejší, protože má více přítlaku a aerodynamiky. Jsou to dvě rozdílná auta. Má osmnácti palcové pneumatiky a tak dále. Je to obrovský krok.“

A kdy se tedy dozvíme Romanovy plány na příští sezónu? „Nevím. Musím to ještě pořešit s týmem. Ale zatím to vypadá dobře. Snad to vyjde.“