Stane se z ATA jen TA? Pirelli a F1 budou diskutovat o snížení počtu sad pneumatik

Pirelli bude diskutovat s F1 o možném snížení počtu sad pneumatik.

Na Hungaroringu a v Monze testovala formule 1 systém ATA. Alternativní alokace pneumatik znamenala 11 místo 13 sad pneumatik na víkend a také povinnou alokaci pneumatik v jednotlivých částech kvalifikace.

Od příštího roku by slovo alternativní mohlo teoreticky zmizet a Pirelli by na závodní víkendy přivezlo jen 11 sad. Situace by se mohla také otočit a 13 sad by se mohlo vozit na okruhy, které se vyznačují velmi vysokou degradací.

Mario Isola pro Motorsport.com řekl, že plánem je o tom diskutovat a posoudit klady a zápory formátu. Pak se rozhodne.

Jezdci se v názoru na nový formát neshodnou. Carlos Sainz si po kvalifikaci v Monze pochvaloval, že „se musí přizpůsobit, musí najít přilnavost – stává se z toho trochu více improvizace“.

Max Verstappen se zase domnívá, že „to pravděpodobně ještě zhoršuje situaci týmů vzadu“, protože „nejrychlejší vozy jsou na tvrdších směsích ještě lepší“.

Někteří také argumentují tím, že se kvůli menšímu počtu pneumatik jezdí v trénincích méně. Podle Isoly tomu tak ale nebylo. Počet kol byl podobný a tréninky navíc ovlivnily červené vlajky.

Podle Isoly navíc existují možnosti, jak formát doladit. Například dát jezdcům pro druhý trénink o jednu sadu více a snížit počet sad pro závod ze sedmi na šest.

„Věřím, že s ATA je kvalifikace mnohem zajímavější, protože jezdci se musí rychle přizpůsobit různým úrovním přilnavosti a je vidět, že tlačí víc a víc. Jedou stále rychleji, protože směsi jsou měkčí.“

„Líbí se mi ta myšlenka. Je to samozřejmě můj osobní názor, ale tato myšlenka se mi líbí a věřím, že je to dobrý způsob, jak trochu redukovat počet pneumatik, aniž by to ovlivnilo strategii nebo show. A někdy se díky tomu show i zlepší.“