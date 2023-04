Stále věřím, že mohu získat třetí titul. Jinak bych už nezávodil, říká Alonso

Pilot týmu Aston Martin Fernando Alonso promluvil o své dosavadní kariéře v královně motorsportu. I když má na svém kontě přes 350 závodů, stále se podle svých slov cítí motivován.

Alonso během své kariéry čelil hned několika velikánům historie F1. Nechyběli mezi nimi ani Michael Schumacher, Sebastian Vettel či Lewis Hamilton. Kdo koho však považuje za svého největšího soka?

„Je těžké vybrat někoho z nich, myslím si totiž, že každý z nich byl mým velkým rivalem, a stejně tak to byli velmi talentovaní jezdci. Když jsem začínal ve formuli 1, tak dominoval Michael Schumacher, takže na základě souboje s ním vyberu jeho. Bojovat proti Michaelovi bylo velmi speciální,“ zavzpomínal Fernando Alonso v rozhovoru pro youtubový kanál výrobce audiovizuální elektroniky Bang & Olufsen, jehož je Španěl ambasadorem.

I když dvojnásobný mistr světa z let 2005 a 2006 v létě oslaví již 42. narozeniny, stále neztrácí naději, že by počet svých mistrovských titulů mohl ještě rozšířit.

„Věřím, že je to možné – i to je důvod, proč dál závodím. Je to ale samozřejmě velká výzva. Musíte překonat určité překážky a porazit top týmy. Ale ano, závodím a trénuji každý den s tím, že třetí titul je možný,“ uvedl pilot Astonu Martin, který do letošní sezony vstoupil třemi umístěními na pódiu.

Již v loňské sezoně se stal Alonso rekordmanem v počtu účastí ve velkých cenách, když překonal Kimiho Räikkönena, a nyní má na svém kontě 358 startů. Rodák z Ovieda však podobné zápisy do historie příliš neprožívá.

„Víte, když závodíte dlouho, tak je normální, že takové rekordy překonáváte. Jediná věc, na které v tomto ohledu záleží je rekordní počet titulů. To je pro mě pravděpodobně nedosažitelné, protože Michael a Hamilton mají sedm titulů,“ přiznal vítěz 32 závodů F1, který zodpověděl i dotaz na téma jeho nejoblíbenějšího okruhu v kalendáři mistrovství světa.

„Mým nejoblíbenějším závodem je japonská Suzuka, díky všem těm rychlým zatáčkám. Mám rád také Monako – závodní víkend jako celek, jelikož se tam toho mnoho děje, ale jinak preferuji Suzuku,“ vysvětlil Alonso.

Delší kariéra, než původně čekal

Kariéra španělského závodníka ve formuli 1 trvá se dvěma přestávkami již 23. rokem (od té doby vynechal pouze tři sezony). Z jeho slov je však patrné, že konec ještě nevyhlíží.

„Rád bych věděl, kdy ve formuli 1 skončím. Když jsem v F1 začínal, myslel jsem si, že v ní vydržím tak sedm či osm let. Poté jsem vyhrál dvakrát šampionát a říkal jsem si, že budu závodit ještě rok nebo dva. Takový byl můj plán. Nakonec je má kariéra ve formuli 1 nejdelší v historii. Jsem stále čerstvý, motivovaný a užívám si každý den. Myslím, že mám před sebou ještě pár let – snad i s možností být uchazečem o titul,“ dodal Alonso.