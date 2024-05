Stále jsme třetím nejrychlejším týmem, mírní očekávání Norris

Do Imoly přicestoval Lando Norris jako vítěz předchozího závodu F1, což pro něj byla dosud nepoznaná zkušenost.

Navzdory tomu, že vylepšený vůz McLarenu vypadal v Miami velmi silně, se však nyní britský závodník snaží mírnit velká očekávání.

„Jsme stále třetí (v rozložení sil mezi týmy, pozn. red.),“ prohlásil v Imole Norris, kterého cituje web RacingNews365.

„Myslím si však, že nám Imola sedí a obecně je to jedna z našich nejúspěšnějších tratí, co se týká našeho týmu i mě samotného jako jezdce. Řekl bych, že jsme udělali krok vpřed, ale vím, že ostatní týmy sem přivezly upgrady, takže si nemyslím, že bychom je přeskočili,“ nechal se dále slyšet 24letý pilot.

Norris rovněž uvedl, že pokud chce McLaren častěji bojovat o vítězství, musí zkrátka ještě o něco zrychlit.

„Vím, že jsem dal týmu sebevědomí a navíc jsme přesvědčeni, že dokážeme dělat kroky vpřed, ale stejně tak jsem dal najevo, že nebudeme vpředu každý víkend. Minule jsem měl štěstí díky výjezdu safety caru, a stejně tak nám perfektně vyšla strategie, ale tak to někdy v závodech chodí,“ připomněl jezdec McLarenu okolnosti, které mu na Floridě pomohly k výhře.

„Tým však celkově odvádí skvělou práci, udělal několik dobrých kroků a do budoucna plánujeme další vylepšení, což je to, co potřebujeme k tomu, abychom tam (na špici) byli častěji,“ uzavřel Norris.