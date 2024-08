Stále jsme otevřeni příchodu nových pracovníků, říká Krack

Ačkoliv se Astonu Martin nedaří tak výrazně jako vloni, kdy stáj ze Silverstone udělala velký výkonnostní pokrok a pravidelně sbírala pódiová umístění, stále zůstává projekt miliardáře Lawrence Strolla velmi ambiciózním.

Potvrzují to i slova šéfa stáje Mika Kracka, který pro webové stránky Astonu Martin připustil, že by do Silverstone mohli zamířit další odborníci z řad zkušených inženýrů. Vyloučen přitom nemusí být ani příchod legendárního konstruktéra Adriana Neweyho, který v příštím roce po takřka 20 letech opustí Red Bull.

„Jsme stále v období růstu, takže si myslím, že musíme být otevření a dynamičtí. A to jak z hlediska personálního, tak z hlediska vývoje vozů,“ prohlásil Lucemburčan.

„Vše samozřejmě musí být postaveno kolem stabilního jádra. Musíte mít rutinu a důvěru, přičemž její vytvoření může trvat dlouho, ale nikdy byste neměli sedět se založenýma rukama a říkat, že jsme v pohodě,“ vysvětlil dále Krack, jímž vedený Aston Martin v poslední době přilákal například Boba Bella (technický výkonný ředitel), Andyho Cowella (výkonný ředitelem skupiny Aston Martin) či Enrica Cardileho (šéf technické kanceláře).

„Vždy je třeba hledat, co můžete udělat lépe, co můžete změnit. Nemusí to nutně znamenat, že tu změnu provedete, ale musíte si neustále klást otázky. Pokaždé, když přijde někdo nový, objeví se dotaz, zda jde o poslední dílek do naší skládačky. Tak to ale není. I nadále budeme zvažovat příchody nových pracovníků, protože možná existuje někdo, kdo nám pomůže stát se lepšími,“ dodal na toto téma Krack.