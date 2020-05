Stále jsme nejmenší tým ze všech, říká Racing Point

Force India se vyznačovala velmi vysokou efektivitou. V letech 2016 a 2017 získal tým čtvrtá místa v Poháru konstruktérů a to přesto, že hospodařil s rozpočtem jen asi 110 milionů dolarů.

Otmar Szafnauer řekl, že od té doby se toho v principu moc nezměnilo, přestože do týmu vstoupil Lawrence Stroll.

„Když přišel Lawrence, dal nám větší rozpočet, takže máme výrazně více peněz,“ řekl Szafnauer pro Autosport.

„Je však třeba říct, že i když máme výrazně větší rozpočet, řekněme o 30, 40 procent více, než jaký jsme měli, stále si myslím, že máme nejnižší rozpočet a nejméně lidí v rámci boxové uličky. Stále jsme nejmenší tým formule 1.“

Pokud by se týmy seřadily podle počtu zaměstnanců, nebyl by Racing Point poslední. Szafnauer připouští, že Haas má méně lidí, ale je to proto, že část práce za něj dělá Dallara. Pokud se to zohlední, je Racing Point nejmenší.

Szafnauer také věří, že i s větším rozpočtem je tým stále efektivní. „Stále zkoumáme každou utrácenou libru – jen utrácíme těch liber více.“

Současná krize dopadá na F1 i týmy. Racing Point má přitom rozpracované investice a to včetně nové továrny. Vše nyní stojí, ale prý jen proto, že se nepracuje a továrny jsou zavřené.

„Mohlo by to přidat trochu zpoždění k projektům, které se chystaly, ale nebyly zrušeny, pouze odloženy.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson