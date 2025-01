Stále doplácím na moji reputaci, kterou jsem získal v úvodu kariéry v F1, tvrdí Cunoda

Přestože byl loni Júki Cunoda bodovým lídrem stáje RB, která letos ponese název Racing Bulls, a to bez ohledu na to, zda byl jeho týmovým kolegou Daniel Ricciardo, či Liam Lawson, povýšení do „áčkového“ Red Bullu se nedočkal.

Japonce tak čeká již pátá sezona v barvách týmu z Faenzy.

Letos pětadvacetiletý pilot si myslí, že mu i nadále škodí nejen jeho nestabilní výkony z úvodu jeho kariéry v F1, ale třeba i projevy emocí, kterými se nechvalně proslavil. To vše podle něj vede k tomu, že není vnímán tak, jak by si zasloužil.

„Myslím, že je to zčásti moje chyba, protože jsem v první sezoně nebyl okamžitě schopen podávat dobré výkony. Vytváří to trochu obraz o tom, kdo jsem,“ myslí si Cunoda, jehož slova cituje Autosport.

„V roce 2024 jsem sice podával dobré výkony, ale mám pocit, že se mi nedostalo takového uznání, jakého se asi dostává jiným jezdcům. Tak to ale je... Prostě přirozeně pokračuji v tom, co dělám. Předvádím dobré výkony a dokazuji ostatním, že se mýlí,“ podotkl dále Japonec, který zároveň poukázal na to, ve kterých oblastech udělal v poslední době pokrok.

„Řekl bych, že se zlepšila komunikační stránka, hlavně tedy můj projev v týmovém rádiu. Jsem také klidnější, poskytuji více technické zpětné vazby a jsem rovněž více soustředěný. Rozhodně cítím zlepšení a jsem s ním velmi spokojený,“ nechal se slyšet Cunoda, který na druhou stranu stále vidí nějaké rezervy v podávání technické zpětné vazby. Konkrétně pak v jejím množství během závodů.

Když Red Bull na konci minulého roku ohlásil, že Sergia Péreze nahradí Lawson na úkor Cunody, spousta fanoušků tuto volbu nechápala.

Tím se však Cunoda zabývat nechce a naslouhá především vedení týmu, ve kterém mají hlavní slovo Laurent Mekies a Peter Bayer.

„Abych byl upřímný, moc se nestarám o to, co lidé říkají na sociálních sítích, protože nevědí, co se přesně děje. Záleží jen na tom, co si o mně myslí tým, z jehož strany rozhodně cítím velkou podporu. Rozumí tomu, co se v závodech děje a dostal jsem od nich velkou důvěru. Na tom vždycky hodně záleží a vážím si toho,“ uzavřel Cunoda.