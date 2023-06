Stále bývám nervózní, přiznává i po takřka čtvrtstoletí za volantem safety caru Maylander

Bývalý německý závodník Bernd Maylander usedá za volant zpomalovacího vozu již 24. sezonu.

Během letošní GP Kanady si F1 připomínala 50. výročí od chvíle, kdy byl v rámci velké ceny vypuštěn na dráhu tzv. safety car. Ačkoliv se jeho první využití příliš nepodařilo a vneslo do závodu chaos, dnes je již safety car běžnou součástí F1.

Tradičně se safety car začal využívat od roku 1993 a od sezony 2000 za jeho volant pravidelně usedá bývalý německý závodník Bernd Maylander, jenž v devadesátých letech prožil úspěšnou kariéru v cestovních a sportovních vozech.

I když už v roli jezdce safety caru Maylander prožil leccos, stále cítí během velkých cen napětí.

„Vášeň jsem neztratil, protože mám svoji práci rád. Jsem plně soustředěný. Myslím, že takovou vášeň musíte mít, abyste mohli dělat svoji práci dobře. I po 24 letech se těším na každý závod,“ prohlásil Maylander v rozhovoru pro Autosport.

„Pokud se ptáte, zda jsem stále nervózní, tak ano. Myslím, že je to jako u herce nebo zpěváka. Pokud mají jít na jeviště a už nejsou nervózní, myslím, že hlas nebude tak dobrý, jak by mohl být,“ je přesvědčen vítěz jednoho závodu DTM, jehož kariéra byla spjata především s vozy Mercedes.

S vozy německé automobilky se setkává i v rámci svého celého působení ve formuli 1.

Jeho safety carem byl Mercedes-Benz CL55 AMG.

„V roce 2000 jsem si myslel, že je to perfektní auto. Když mám ale občas šanci se v některém ze starších vozů svézt, říkám si, že je to opravdu staré auto... V té době to ale byl skutečně špičkový sportovní vůz. Když teď skočíte do Astonu Martin Vantage nebo Mercedesu-AMG, cítím se, jako bych byl v závodním autě před 20 nebo 30 lety,“ porovnal Maylander, který nyní během víkendů F1 střídá vozy Mercedesu a Astonu Martin.

„Když se k nám Aston před dvěma lety připojil, testoval jsem vůz společně s naším testovacím jezdcem. Nyní máme naše inženýry, lidi pro software... je to opravdový tým, který spolupracuje, takže všechno funguje tak, jak má. To je docela zajímavá část mé práce. Myslím, že každý závodní jezdec rád testuje a konstruuje nové věci,“ dodal 52letý pilot safety caru.