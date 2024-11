Stal se Niels Wittich obětním beránkem?

Podle prohlášení FIA to vypadalo, že Niels Wittich skončil ve své funkci sám, aby „se věnoval novým příležitostem“. Pro Motorsport-Magazin ale potvrdil, že neodstoupil.

Dvaapadesátiletý Wittich prý cestoval na zasedání FIA v Ženevě, když mu bylo oznámeno, že je bez práce.

Wittich za sebou neměl žádné velké kontroverzní rozhodnutí. Připomínáme, že o penalizacích rozhodují sportovní komisaři a ne ředitel závodu.

Možná poslední kritizované rozhodnutí z jeho dílny padlo v Brazílii. Max Verstappen se nedostal v kvalifikaci z Q2 a společně se svým týmem kritizovali ředitelství závodu, že byly červené vlajky po nehodě Lance Strolla vyvěšeny příliš pozdě. Jak se ukázalo, pokud by byly vyvěšeny hned, Verstappenovi by to stejně nepomohlo. Wittich poté vysvětlil, že s červenou vlajkou čekal, protože to vypadalo, že se Stroll bude schopen rozjet a vrátit se do boxů.

Otázkou je, co se dělo v závodních víkendech za zavřenými dveřmi. Podle Auto Motor und Sport byl Wittich „velmi puntičkářský, pokud šlo o otázky, jako jsou například šperky nebo nehořlavé spodní prádlo, a nepřipouštěl žádné diskuse.“

Někteří jezdci Witticha obviňovali z „kazatelského chování“ a měli pocit, že se k nim chová jako dětem.

Přesně tohle jezdci kritizovali v otevřeném dopise FIA, který dala dohromady jejich asociace GPDA.

„(...) naši členové jsou dospělí. Nepotřebují být prostřednictvím médií poučováni o tak triviálních věcech, jako je nošení šperků a spodního prádla,“ uvedla GPDA.

Jezdcům se také nelíbilo, že dostávají pokuty za použití vulgárních slov a vlastně finanční tresty obecně.

V dopise od GPDA se ale o Wittichovi nepíše. Terčem kritiky je tam naopak velmi konkrétně zmíněn prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

Podle Auto Motor und Sport je tak možné, že prezident FIA našel ve Wittichovi obětního beránka, aby uklidnil jezdce a „sám sebe dostal z palebné linie“.