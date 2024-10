Stáj Alpine se díky Gaslymu vrátila v Mexiku po dvou měsících na body

Francouzská stáj Alpine ukončila neúspěšnou sérii závodu, která započala na konci sprna v Zandvoortu, a zásluhou Pierra Gaslyho si do tabulky mohla připsat jeden bod.

„S bodem jsem velmi spokojen. Je to sice jen jeden bod, ale pravděpodobně je tím nejlepším, čeho jsme mohli dosáhnout. Je to uspokojivé, protože od posledních bodů uplynulo už několik závodů a ukazuje to, že se stále zlepšujeme,“ nechal se slyšet Gasly.

Na druhou stranu stačilo pár centimetrů a pro Francouze mohl závod v Mexiku skončit hned po startu, a to kvůli kontaktu s Alexanderem Albonem, jenž se následně (podstatně tvrději) střetl s Júkim Cunodou.

„V první zatáčce to bylo těsné. Ucítil jsem nějaký kontakt, pak jsem viděl, jak Júki Cunoda vyletěl, takže jsem měl docela štěstí, že jsem tomu unikl. Od té chvíle jsme si pak jeli vlastní závod a soustředili se na to, abychom vše zvládli co nejlépe,“ dodal Gasly.

Podstatně méně spokojený byl po závodě Gaslyho týmový kolega Esteban Ocon, který byl po startu z boxové uličky klasifikován jako třináctý.

„Byl to pro nás těžký a dlouhý závod. Není snadné startovat ze zadních pozic, a i když jsme svedli několik soubojů a dokázali se posunout na třinácté místo, na body to nestačilo,“ poznamenal Ocon.

„Před příštím víkendem máme co dělat, abychom pochopili, v čem se můžeme zlepšit. V Brazílii nás čeká několik dní společné práce, abychom se mohli pokusit dosáhnout lepšího výsledku,“ dodal závodník, kterého v barvách stáje Alpine před odchodem do Haasu čekají ještě čtyři závody.