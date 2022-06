Srovnání: Norris versus Ricciardo po 29 společných závodech

Zkušenosti versus mládí

Budoucnost Daniela Ricciarda u McLarenu je v poslední době zpochybňována. Zak Brown už dokonce mluví o klauzulích ve smlouvě, které umožňují předčasné ukončení smlouvy – podle aktuálních plánů má Australan za McLaren jezdit nejméně do konce příštího roku.

Podle webu The Race sice klauzule existují, ale dávají spíše Ricciardovi možnost odejít dříve. Ricciardovu smlouvu jsme přirozeně nečetli, ale dává to smysl. Ricciardo přišel do týmu v silné pozici jako očekávaná týmová jednička a lídr týmu. Zkušený jezdec, který ve F1 debutoval v roce 2011. Začínal u HRT, prošel si Toro Rosso i Red Bullem. Poté jezdil dva roky za Renault. Aktuálně má na kontě 217 startů. Vloni ukončil dlouhé čekání McLarenu na vítězství.

Lando Norris debutoval v roce 2019, odjel 67 závodů, na své první vítězství stále čeká.

Přestože má být Ricciardo tahounem týmu, realita je spíše opačná. A nepomohl ani restart v podobě nových vozů.



Foto: Getty Images / Peter Fox