Spustil Vettel velkou rošádu? Ricciardo je spojován s Alpine

Sebastian Vettel se rozhodl skončit. U Astonu Martin ho překvapivě nahradí Fernando Alonso. Vedle Estebana Ocona tak bude příští rok volné místo. Očekává se, že ho zaplní junior Alpine Oscar Piastri. Ale nemusí to být až tak jisté.

Francouzský web AutoHebdo uvádí, že mezi Alpine a Piastrim existovala předběžná smlouva, která však na konci července vypršela, což šampionovi formule 3 a formule 2 umožnilo jednat s jinými týmy.

Ve hře je Piastriho nástup do McLarenu. V příštím roce tam sice nemá být místo, ale vše se dá dohodnout, když existuje vůle na obou stranách. Piastri by nahradil Ricciarda (který má zatím stále smlouvu) a Australan by se přesunul do Alpine, za který už jezdil v letech 2019 a 2020 – tehdy se tým jmenoval samozřejmě ještě Renault.