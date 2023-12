Sprinty fungují ve dvou klíčových komerčních oblastech. V zákulisí se ladí jejich formát pro rok 2024

Sprinty nemají rádi někteří jezdci ale ani fanoušci. Jejich zrušení ale rozhodně není na stole a ani nikde poblíž stolu. Včera F1 uveřejnila seznam sprintů pro rok 2024.

F1 vydělává ve dvou hlavních oblastech – na poplatcích pro okruhy a na televizních právech. V obou těchto oblastech sprinty fungují. Okruhům, které sprinty pořádají, účtuje F1 extra poplatek, což znamená vyšší příjmy.

Vyšší je také sledovat v rámci víkendu – zejména páteční kvalifikace. Podle Auto Motor und Sport se sledovanost kvalifikace v Baku v roce 2023 zvýšila o 83 procent ve srovnání se sledovaností druhého pátečního tréninku o rok dříve. V případě Austinu se sledovanost zvýšila dokonce o 139 procent. V Belgii došlo k nárůstu o 34 procent.

Ladí se formát

Seznam sprintů pro rok 2024 už známe, ale na formát víkendů si musíme počkat. Žádné překvapení se ale nechystá. Už delší dobu víme, že se v pátek uskuteční trénink. Poté bude nově následovat rozstřel pro sprint. Samotný sprint se přesune ze sobotního pozdního odpoledne na sobotní dopoledne. Po něm se v sobotu pojede klasická kvalifikace.

Na podobě nového formátu existuje všeobecná shoda. Ďábel je ale vždy ukrytý v detailu. Existují například různé představy o tom, jak se vypořádat s pravidly pro parc fermé. Hlavní otázkou je, zda by týmy měly mít možnost během přestávky mezi sprintem a kvalifikací znovu upravovat nastavení svých vozů. Letos byly vozy „zmrazeny“ už se začátkem páteční kvalifikace. Nový formát nabízí možnost úpravy nastavení i případnou výměnu dílů po sprintu, kde týmy mohou odhalit své omyly v nastavení po prvním tréninku.

Prostorem občas také probublá téma reverzních startovních roštů. Jedná se ale o natolik kontroverzní záležitost, že je spíše nepravděpodobné, že někdy projde schvalovacím procesem.

Reverzní rošt znamená, že se pořadí otočí. Podobný mechanismus využívají pro sprint juniorské série F2 a F3. Možností, jak to udělat, je více. Rošt by se mohl sestavit podle obráceného pořadí v šampionátu (nepravděpodobné), výsledků jediné kvalifikace (pro závod by byl rošt normální) nebo i výsledků rozstřelu.

V případě poslední možnosti by museli mít jezdci motivaci v rozstřelu zajet co nejlepší výsledek. Podle Auto Motor und Sport existuje možnost, že by se za prvních pár míst v rozstřelu udělovaly body.

F1 se ale nyní přiklání spíše ke stabilizaci formátu, který se každý rok měnil. Nejdříve sprint určoval pořadí pro závod a body se udělovaly za první tři místa. Poté se začalo bodovat prvních osm míst. Od letošního roku má sprint samostatnou kvalifikaci (tzv. rozstřel).