Sprintové kvalifikace: Klíčem je méně času na přípravu, shodují se Leclerc a Masi

„Normálně máme během víkendu velmi jasný plán s FP1, FP2, FP3, ale teď budeme mít pouze FP1 a pak rovnou kvalifikaci,“ řekl Leclerc.

„To je něco, co se mi osobně líbí, protože před kvalifikací bude méně času na učení, takže můžete udělat větší rozdíl než nyní.“

„Pak bude sprintový závod, o kterém je teď těžké něco říct. Myslím, že jedna z dobrých věcí ve sprintu bude ta, že konečně dokážeme tyto vozy tlačit po celý závod o délce 100 kilometrů na maximum. To by mohlo být pro nás jezdce pěkné.“

„Budeme však muset zjistit, zda je to dobré pro show. Konec konců tohle je to, na čem nakonec záleží nejvíce. Nedělní závod pak musí zůstat nejdůležitější událostí víkendu.“

Podobně jako Leclerc to vidí také ředitel závodu Michael Masi. „Nový formát bude trochu jiný, protože týmy budou mít před kvalifikací méně času na trati,“ řekl Masi. „Je to jeden z prvků, který bude mít vliv na to, že týmy možná nebudou tak dobře připravené nebo vyladěné jako při normální kvalifikaci.“

„Pak tu bude to vzrušení ze sobotního startu sprintové kvalifikace, což je něco, co jsme ve formuli 1 ještě neviděli. A pak postup z něj do nedělní velké ceny... myslím, že přidáme jiný prvek z hlediska strategie.“