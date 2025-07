Sprintová kvalifikace skončila pro jezdce Mercedesu v belgickém štěrku

Kimi Antonelli se v první části roztočil a nakonec nedokázal postoupit. Russell najel na štěrk, který Antonelli dostal na trať. Do prostřední části se dostal, ale tam pro něj kvalifikace skončila. Na startu bude 13.

„V SQ1 jsem přejel všechen ten štěrk, když Kimi vyjel mimo trať. Zbytek toho kola byl hrozný, a další kolo také. Pak mé kolo v SQ2 bylo také hrozné,“ řekl Russell pro web F1.com.

„Viděli jsme nějaké poškození na autě. Musíme zjistit, jestli to je ten důvod, protože samozřejmě je to velký šok vypadnout v SQ2, a ten rozdíl byl obrovský. Jsem si jistý, že pro to existuje nějaké vysvětlení.“

„Auto se v kole chovalo dobře, takže jsem rozhodně optimistický ohledně zítřka. Pokusíme se resetovat a těšit se na zítřek,“ řekl Antonelli.

Pokud jde o jeho hodiny a výlet do štěrku, řekl Antonelli, že to „Bylo vlastně docela slušné kolo. Byl jsem kolem čtvrtého místa a bylo to divné, protože jsem úplně ztratil kontrolu při výjezdu a musím to zkontrolovat. Možná to byl poryv větru, ale bylo to docela divné, jak jsem ztratil kontrolu nad vozem.“

„Zítra bude důležité zajet dobrou kvalifikaci a v neděli může pršet, takže bude spousta příležitostí, ale prozatím se soustředíme na zítřek.“