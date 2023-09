Sprint v Monze vyhrál Vesti

Staněk si připsal další bod za osmé místo. Zítra ho čeká start ze třetí pozice.

Jen týden po závodním víkendu v Holandsku se formule 2 přesunula ke své poslední evropské zastávce do italské Monzy. Již ve čtvrtek bylo možno zakusit příslib sezón příštích, když byl slavnostně odhalen vůz, s kterým se bude závodit od příštího roku. Formule 2 pro letošek ovšem ještě nezná to nejdůležitější, a to svého šampióna. Proto si předposlední závodní víkend sezóny 2023 můžeme užít plnými doušky.

V pátek české fanoušky potěšil Roman Staněk, který si v kvalifikaci dokázal vybojovat třetí místo. Na start z druhé řady si ovšem bude muset počkat až do zítra. Dnes mu kvůli obrácenému startovnímu roštu patřilo až osmé místo na startu.

Na pole position se naopak postavil včera desátý Boschung. Toho v první startovní řadě doplnil Verschoor. Za ně se zařadil Vesti a Crawford. Třetí řadu obsadil Maini a Martins. Vedle Staňka se postavil Hadjar a první desítku na roštu doplnil Bearman a vítěz kvalifikace Pourchaire, který je i po nezdařilém víkendu v Holandsku stále vedoucí muž průběžného pořadí.

Dnešní obrácený startovní rošt tedy jednoznačně hovořil ve prospěch z třetí pozice startujícího Vestiho. Pilot Premy se této příležitosti také bez otálení chopil a po zhasnutí červených světel se ujal vedení v závodě.

Start se naopak vůbec nepovedl Pourchairemu, v první zatáčce byl příliš široký, odrazil se od obrubníku a narazil do Crawforda. Oba piloti však mohli pokračovat v závodě. Do kontaktu se dostal i Maloney a Cordeel a jelikož vůz Virtuosi zůstal stát nebezpečně na trati, musel být do závodu nasazen safety car. V čele závodu tak po prvním kole jezdil Vesti, Verschoor, Maini a Boschung.

Po restartu si Vesti dokázal udržet vedení. Nezadařilo se ovšem čtvrtému Boschungovi a byl překonán nejen Crawfordem ale také Martinsem, Hadrajem, Pourchairem a Haugerem. Naděje na dobrý výsledek tak pilotovi Camposu po startu z pole position nadobro vyhasla. Této fáze závodu využili piloti ART a začali se propracovávat polem vpřed ve snaze získat co nejvíce cenných bodů do šampionátu. Martins nejprve předjel Crawforda, pak i Mainiho a zařadil se na třetí místo. Pourchaire zase překonal Hadjara a Crawforda.

Vepředu se Vesti snažil dostat z dosahu Verschoorova DRS. Na pilota VAR ovšem stále více dotíral Martins až ho nakonec v 11. kole předjel a zajistil si tak druhou pozici.

Sedmý Hadraj mezitím dostal penalizaci za překročení traťových limitů.

Pak ale po souboji s Correou zůstal na trati stát Nissany a nemohl se rozjet, jelikož mu zhasl motor. Do závodu musel opět zasáhnout safety car.

Pořadí na čele v tuto chvíli bylo Vesti, Martins, Verschoor, Maini, Pourchaire a Crawford. Po restartu si Vesti opět vedení udržel. Ovšem Pourchaire si vyšlápl na Mainiho, předjel ho a zařadil se na čtvrté místo.

Vesti si už své prvenství dokázal uhájit až do koce závodu a získal tak páté vítězství letošní sezóny. Ovšem Pourchaire udělal vše pro to, aby ho ani po dnešním dni Vesti na čele příliš nedotáhl. V závodě dokázal získat šest pozic a nakonec skončil čtvrtý. A to ho zítra ještě čeká start z pole position! Druhý dnes dojel Martins a třetí Verschoor.

Staněk protnul cílovou čáru jako desátý. Jelikož ale kromě Hadraja obdržel pětisekundovou penalizaci za překročení traťových limitů i jeho kolega Crawford, dokázal se Staněk posunout na osmé místo a na své konto si tak připsal další bod. A zítra jich možná bude ještě víc. Hlavní závod startuje v 9:55.

