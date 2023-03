Sprint v Džiddě vyhrál Iwasa

Parádní výkon po startu z desátého místa předvedl Martins.

Jestli se v Bahrajnu říkalo, že víkend ovládl Pourchaire, jak potom nazvat to, co zatím v Džiddě ukazuje jeho týmový kolega Martins? Již v pátek zvítězil v kvalifikaci, když za sebou nechal Bearmana a Pourchaira. Toto rozestavění na roštu nás ale mělo čekat až v neděli.

Pro sprint pole position připadlo desátému Jaku Crawfordovi. Pro něhož tato startovní pozice znamenala velké povzbuzení po víkendu v Bahrajnu, který strávil boji na chvostu pole. Naopak hrdina z Bahrajnu Boschung se postavil na rošt vedle něj. Třetí místo obsadil Maini, čtvrté Iwasa. Pourchaire a Bearman startovali jako sedmý a osmý, jelikož na devátou pozici se propadl penalizovaný Vesti. A desáté místo patřilo Martinsovi.

V pátek se vůbec nedařilo Romanu Staňkovi, nejdříve se kvůli vlastní chybě kvalifikoval jako šestnáctý, pak ale jeho tým nedodal včas pneumatiky do parc ferme a český pilot i jeho kolega dostali penalizaci pěti míst na startovním roštu.

Po zhasnutí červených světel si Crawford dokázal svou vedoucí pozici udržet. Na druhé místo se podařilo ze čtvrté pozice posunout Iwasovy, za sebe odsunul Boschunga a Mainiho. Martins se po startu z desátého místa posunul na místo sedmé. Staněk zůstal na chvostu dvacátý první.

Ve druhém kole Iwasa zaútočil na Crawforda a ujal se vedení. Nebyla by to Džidda, kdyby se na trati neobjevil safety car. Ten první měl na svědomí Maloney, který se roztočil a zůstal stát na trati.

Po restartu přišla chvíle pro Boschunga. Předjel Crawforda a zařadil se na druhou pozici. O to horší restart měl Boschungův kolega Maini, předjel ho Daruvala, Bearman a Martins. A později ho zdolal i Pourchaire.

Crawfordův pokles polem pokračoval. V sedmém kole ho předjel i Daruvala. Mezitím Pourchaire při nepovedeném pokusu o předjetí svého kolegy Martinse narazil do Bearmana. Oba piloti byli nuceni ze závodu odstoupit a tato ztráta bodů v šampionátu je bude mrzet o to víc, že Martins se tak posunul na páté místo, a tím to pro něj rozhodně nekončilo. Nejdřív ovšem musel na trať safetycar.

Při restartu si Iwasa udržel vedení, kdežto Martins zaútočil na Crawforda a posunul se na čtvrté místo. Zatímco se Crawford na nefungujících pneumatikách propadal polem zpět o druhé místo bojoval Boschung s Daruvalou.

Nakonec z toho souboje vyšel vítězně Daruvala a posunul se na druhé místo. O kolo později Boschunga předjel i Martins a jezdil tak již na třetí pozici.

První trojice mezi sebou měla rozestup jen kolem sekundy, takže zatímco se Daruvala snažil útočit na prvního Iwasu, musel se zároveň potýkat i s útoky Martinse.

A právě jeden takový moment, kdy byl Daruvala zablokován Iwasou, využil Martins k tomu, aby se posunul na druhé místo.

Martins se následně vydal útočit i na Iwasu, ale ten si svou vedoucí pozici již dokázal do cíle udržet. Martins tak po startu z desátého místa dojel druhý, a to ho zítra ještě čeká start z pole position. Třetí skončil Daruvala.

Dnešní poleman Crawford nakonec do cíle dojel bez jediného bodu jako devátý. Roman Staněk viděl tentokrát cíl až jako sedmnáctý.

