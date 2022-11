Sprint v Abú Dhabí ovládl Lawson

Závod přerušila velká kolize mezi Fittipaldim a Daruvalou

Formule 2 zná sice svého letošního šampióna už od závodního víkendu v Monze, i tak ale mají ostatní piloti o co bojovat. Třeba o body do superlicence, které aktuálně nejvíce potřebuje Logan Sargeant. I samotný šampion Felipe Drugovich však dnes ukázal, že si nepřijel do Spojených Emirátů jen odškrtnout účast, ale znovu se snažil ukázat v tom nejlepším světle.

V Abú Dhabí se zároveň uskutečnil jeden velký návrat. Poprvé od své nehody se totiž do závodního víkendu F2 vrátil Juan Manuel Correa, který poslední dvě sezóny strávil v F3, šanci mu dala stáj VAR. Jako úplný debutant navíc z F3 přišel vicešampión Zane Maloney, ten v Tridentu usedl do uvolněného vozu po Williamsovi.

Z pole position do sobotního sprintu startoval Richard Verschoor, toho v první startovní řadě doplnil Lawson, za něj se seřadili Cordeel, Doohan a Sargeant. Letošnímu šampionovi Felipe Drugovichovi patřila sedmá startovní pozice.

Start v první části pole proběhl poklidně. Verschoor si pohlídal vedení, za něj se zařadil Lawson a Cordeel. Ovšem v druhé polovině startovního pole to vypadlo chvíli hodně zle. Fittipaldi se střetl s Daruvalou a po tvrdém nárazu oba skončili v bariéře. Fittipaldi se z vozu dostal brzy a nezraněn. Hůře to ovšem vypadalo s Daruvalou. Ten zůstal ve voze, byly vyvěšeny červené vlajky, a formule 2 zase jednou zažila ten nepěkný moment, kdy nikdo nevěděl, co se děje. Naštěstí i Daruvala se po chvíli ze svého vozu dostal a vypadalo to, že je v pořádku.

Jelikož bariéra byla poškozena opravdu výrazně, na její opravdu se muselo pod červenými vlajkami značně dlouho čekat. Restart pak navíc proběhl za safetycarem.

Po tomto restartu se tak pořadí nijak nezměnilo, jen se pole sjelo více dohromady. Lawson se tak dostal za Verschoora a jezdil za ním několik kol. A v desátém kole se mu pilota Tridentu podařilo předjel. Verschoor se mu ještě pokusil útok vrátit, ale neúspěšně.

Drugovich který o titul již bojovat nemusí, o svou budoucnost ale ano, se opravdu snažil. Nejdříve útočil na čtvrtého Haugera a v šesté zatáčce ho skutečně předjel. Pak začal stahovat i třetího Cordeela. i přes náskok dvou sekund se mu to během tří kol podařilo, a když pilot VAR probrzdil zatáčku, bez větších potíží se před něj dostal a po startu ze sedmého místa skončil na stupních vítězů.

Lawson si s náskokem 7,9 sekundy dojel pro své čtvrté letošní vítězství. Druhé místo po startu z první pozice přivezl nepříliš šťastnému Tridentu Verschoor.

Correa po svém návrat skončil patnáctý. Debutující Maloney o pozici za ním. Charouz Racing si ze sprintu tentokrát místo pořádné porce bodů přivezl jen rozbité auto.

Výsledky