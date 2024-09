Sprint pro mladé jezdce dostává konkrétní obrysy. Na startu bude 10 vozů

Po posledním závodě sezóny v Abú Dhabí proběhnou tradiční testy – budou se testovat pneumatiky a také proběhnou testy mladých jezdců. Podle aktuálních plánů by se měl po těchto testech uskutečnit sprintový závod mladých jezdců.

„Je to jako se všemi věcmi v životě, když chcete, aby se to stalo, tak se to stane,“ řekl Horner, kterého cituje RaceFans. „Pro letošní rok existoval jasný pokyn, abychom to udělali, takže to samozřejmě vytváří tlak na sportovní pracovní skupiny a manažery různých týmů, aby ve spolupráci s FIA vymysleli soubor předpisů.“

„Myslím, že hlavně přijetí pravidel pro sprint a tak dále je naprosto proveditelné. Nemusí to být příliš komplikované.“

Sprint pro mladé jezdce by byl nejspíše velmi podobný klasickému sprintu. Týmy by ale nasadily jen jeden vůz, takže by se musel upravit formát rozstřelu, protože klasický formát se třemi částmi postrádá smysl.

„Myslím, že se celá akce uskuteční v jeden den – kvalifikace a pak se pojede další sprint.“

„Problémem některých testů nováčků je, že se všechny používají k testování. Nikdy nevíte, jestli jedou s 50, 70 nebo 30 kilogramy paliva, s jakým výkonem apod. Vlastně nevíte, jak na tom soupeř je. Proto si myslím, že tento nemistrovský závod pro juniorské jezdce je fantastickou příležitostí.“

„Proběhne na konci náročné sezóny, ale oproti tomu, kdy jen tak jezdíme, pálíme palivo a pneumatiky a jen týmy, které tyto jezdce nasazují, vědí, jestli odvádějí dobrou práci, nebo ne, tak můžeme dát potenciálně deseti nováčkům možnost naskočit do současných vozů a mít ekvivalent sprintového závodu. To je podle mě fantastické.“

Je velmi pravděpodobné, že by do sprintu mohli nastoupit jezdci podle stejných kritérií jako do testů – šlo by o jezdce, kteří mají na kontě maximálně dva závody ve F1. Týmy by tak mohly nasadit i jezdce pro příští rok – Antonelliho, Doohana a zatím tuto podmínku splňuje také Bearman.