Sprint mladíků v prosinci nebude. Komise F1 ho odložila na příští rok

Sprint mladých jezdců, který se měl jet po Abú Dhabí, byl odložen do příštího roku.

Do konce sezóny zbývá šest závodních víkendů. V polovině z nich se pojedou také sprinty. Ve skutečnosti nás ale měly čekat čtyři sprinty.

Po Abú Dhabí proběhnou testy – pneumatik pro příští rok a mladých jezdců. Po těchto testech měl následovat sprint mladých jezdců. Každý tým by nasadil jeden vůz.

Téma dnes projednala Komise F1 a panovala shoda, že by pořádáním sprintu vzniklo mnoho logistických problémů.

F1 chce více času na propracováni koncepce a organizační stránky. Sprint by se tak mohl jet v příštím roce.

Je to špatná zpráva zejména pro nováčky – Bearmana, Antonelliho a Doohana. Právě je by zřejmě týmy nasadily a mohli by tak získat další zkušenosti.

Pravidla 2026

Komise rovněž jednala o pravidlech pro rok 2026. Jejich první nástin vyvolal mezi týmy obavy. Bylo dohodnuto, že dojde ke změnám.

„Na základě diskusí během nedávných zasedání Technického poradního výboru a probíhajících jednání s týmy formule 1 byla do poslední iterace těchto předpisů zahrnuta řada změn technických předpisů pro rok 2026 v oblasti výkonu, aerodynamiky a bezpečnosti,“ uvádí se v prohlášení.

„Ty se týkají zvýšení očekávaného aerodynamického výkonu vozů na základě rozsáhlé spolupráce mezi týmy a FIA v posledních několika měsících.“

Komise F1 se rovněž dohodla na sportovních a finančních předpisech pro rok 2026 a potvrdila, že před sezónou 2026 proběhnou tři třídenní testy.