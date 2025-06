Sprint Formule 2 v Rakousku vyhrál Josep Martí. Roman Staněk na pódiu

Formule 2 je po čtyřtýdenní přestávce zpět. Tentokrát zamířila do rakouského Štýrska na okruh Red Bull Ring.

Z pole position do dnešního sprintu startoval Bennett ze stáje VAR, v první řadě ho doplnil Dürksen. Na třetí místo se postavil vedoucí pilot průběžného pořadí Dunne a na čtvrté po další vydařené kvalifikaci Roman Staněk. Martí měl původně startovat druhý, ale za zdržování soupeře v kvalifikaci byl odsunut až na dnešní páté místo. Vedle něj se na start postavil Cordeel. Čtvrtou řadu obsadili Minì a Verschoor. První desítku na startovním roštu uzavřel Martins a vítěz včerejší kvalifikace Fornaroli.

Hned při nájezdu do zahřívacího kola zůstal na roštu stát Jak Crawford, ale jelikož měl startovat až ze čtrnáctého místa, nejednalo se pro čtvrtého pilota průběžného pořadí o tak velkou ztrátu.

Po zhasnutí červených světel byl nováček Bennett velmi pomalý a propadl se až na pátou pozici. Vedení se bez větších potíží ujal Dürksen. Na třetí místo se posunul Martí, v prvních zatáčkách sice čelil útokům od Staňka, ale nakonec si před českým pilotem svou pozici uhájil. Na čtvrté místo se posunul Cordeel. Velmi nepovedený start měl vedoucí pilot průběžného pořadí Dunne, který se propadl až na osmou pozici.

Ihned ve druhém kole se ale stal hrůzostrašně vypadající incident. Meguetounif ve snaze předjet Lindblada najel na obrubník, který ho katapultoval do vzduchu. Pilot Tridentu tak přelétl Lindblada i Browninga, ocitl se v kotrmelcích a nakonec přistál koly vzhůru. Naštěstí vystoupil ze svého vozu v pořádku. Na trati byla vyvěšena červená vlajka a závod se na více než půl hodiny přerušil.

Restart proběhl za safety carem a zúčastnit se ho mohli všichni piloti kromě Crawforda, který odstoupil už v zahřívacím kole. Meguetounif ani Lindblad se ale na trati již neobjevili. Odjet z pitlane se nepodařilo ani Mainimu.

Poté už se konečně začalo závodit. Dürksen si svou vedoucí pozici udržel a začal si pomalu budovat náskok, za ním jezdili Martí a Staněk. Nezávodilo se ale dlouho – Beganović po kontaktu s Goethem zůstal stát uprostřed zatáčky a na trať byl opět nasazen safety car.

I druhý restart zvládl Dürksen bezchybně, na Martího čím dál víc dotíral Staněk, ale zatím se na pořadí nic nezměnilo. Na čele se jezdilo poklidně až do 16. kola, kdy se Martí přiblížil Dürksenovi a začal na něj útočit. O kolo později pilota AIX předjel, ten mu ale předjetí ihned vrátil.

V dalším kole to Martí na Dürksena zkusil znovu a opět s předjetím uspěl. Navíc se na vedoucí dvojici rychle dotáhl i Staněk s Cordeelem. Ti se nakonec se samotným čelem pole přece jen nedokázali držet tempo, ale Staňkova šance přišla těsně před koncem závodu. V předposledním kole se dotáhl těsně za druhého Dürksena a zdálo se, že by si mohl o příčku polepšit. Na bojující dvojici se ale dotáhl Cordeel, který chyboval, dostal se do hodin a způsobil hromadnou havárii, když do něj narazil Minì, Fornaroli a Bennett. Staněk ve svém útoku na pilota AIX nepolevoval, ale nakonec projel cílem na třetím místě.

Český pilot tak slavil své první pódiové umístění s Invictou a druhé ve formuli 2 vůbec. Z vítězství se dnes společně s Camposem radoval Martí a druhým místem se poprvé od Austrálie vrátil na stupně vítězů Dürsken a stáj AIX racing.

Další body má Roman Staňek šanci získat už zítra, startuje totiž ze slibné šesté pozice. Start hlavního závodu je na programu v neděli v 10:00.

Pořadí