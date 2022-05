Sprint formule 2 ovládla v Monaku Prema. Hauger získal první vítězství

Po kvalifikaci se udělovala celá řada penalizací, takže dnešní i zítřejší startovní rošt je nakonec v úplně jiném postavení než piloti kvalifikaci dokončili. Nejzásadnější byla penalizace držitele pole position Lawsona, kterou dostal za ignorování žluté vlajky. První startovní pozice do hlavního závodu tak připadlo vedoucímu pilotovi průběžného pořadí Drugovichovi. Dnes se ovšem startovalo podle obráceného startovního roštu, takže pole position patřilo Hughesovi, vedle něj se postavil Hauger, do druhé řady Daruvala a Armstrong. Pátý startoval při své premiéře v Monaku Fittipaldi.

Na startu se stejně jako v Barceloně neobjevil Boschung a to pro jeho přetrvávající potíže s bolestí za krkem.

Jistý nebyl ani Hughesův start. V samém závěru kvalifikace totiž těžce boural a poškodil si vůz. Mechanici tak měli plné ruce práce, aby se stáj VAR mohla při své debutu v Monaku na pole position opravdu postavit.

Ovšem jejich snahy se ukázaly jako naprosto zbytečné. Hughes po zhasnutí červených světel zůstal stát na startu.

Vedení se tak ujali piloti Premy v pořadí Hauger a Daruvala. Na třetí místo se posunul Armstrong a na čtvrté Fittipaldi. V prvních dvou kolech se velký posun podařil Bolukbasimu. Z 18. místa na startu se dostal až na místo 12.

Drugovich v prvním kole utrpěl defekt pneumatiky a musel do boxů na výměnu. A jelikož to vypadalo, že začíná pršet, rozhodl se že nasadí pneumatiky do mokra. Což se ale neukázalo jako dobrá volba, v pátém kole tak jel znovu do boxů pro pneumatiky suché. K dovršení všeho v boxech překročil povolenou rychlost, za což dostal pětisekundovou penalizaci. Ze závodu nakonec odstoupil ještě dříve než si penalizaci vybral.

Novalak se dostal do kontaktu s Iwasou a narazil do zni. V Monaku tak na trať vyjel safaty car. Iwasa později za tento incident dostal desetisekundovou penalizaci.

Po restartu se na pořadí nic nezměnilo. Hauges si udržel vedení a postupně si začal budovat náskok.

Mezitím se na trať vrátil Drugovich na pneumatikách do mokra, odpykal si trest a ve dvacátém kole ze závodu definitivně odstoupil.

Hauger si tak připsal své první vítězství ve formuli 2. Druhý dojel Daruvala a zajistil tak Premě v zatím nepříliš vydařené sezóně double. Jako třetí skončil Armstrong. Fittipaldi přivezl týmu Charouz Racing body za čtvrté místo. Bolukbasi dokončil závod jako dvanáctý.

Výsledky