Sprint F2 v Abú Zabí ovládl Vesti

Další sezóna formule 2 se nachýlila ke svému konci. Letos opět tím nejlepším způsobem - před startem závodního víkendu v Abú Zabí nebylo o šampiónovi ještě rozhodnuto. V čele výsledkových tabulek na okruh Yas Marina přijel Pourchaire s 191 body na kontě. Jeho rivalem byl Vesti s 166 body. Iwasa s 152 body měl šanci na titul už jen matematickou.

Pourchaire a Vesti si svou situaci ještě ztížili, když se účastnili volného tréninku F1, který se konal jen těsně před začátkem patrně nejdůležitější kvalifikace jejich života. V tomto případě se ani nemohlo jednat o přeskočení z auta do auta, protože garáže F1 jsou v Abú Zabí hodně daleko od těch F2…

Přesednou si oba piloti i ti ostatní, kteří se tréninku F1 zúčastnili, stihli. Otázka ale je, zda se to nepodepsalo na jejich výsledcích v kvalifikaci. Pourchaire se totiž kvalifikoval až jako čtrnáctý, Vesti jako devátý. Kvalifikaci ovládl Doohah.

Sobotní obrácený startovní rošt nahrával Vestimu. Ten se na startu postavil na druhou pozici. Pole position patřilo Fittipaldimu. Jako třetí startoval Hadjar, čtvrtý Verschoor, dále Hauger, Iwasa, Maloney, Maini, Martins a Doohan.

Po zhasnutí červených světel se Vesti ihned pustil do útoku na Fittipaldiho, ten si však v prvních zatáčkách svou pozici udržel. V zatáčce pět byl ovšem příliš široký, propadl se polem zpět a překonal ho Hadjar, Verschoor i Vesti.

Correa se v třetí zatáčce dostal do hodin a do závodu vyjel safety car. Podaří v tu dobu bylo Fittipaldi, Hadjar, Verschoor, Vesti, Hauger, Iwasa, Doohan, Maini a a jako devátý jezdil Pourchaire. Staněk postoupil na jedenácté místo.

Když se začalo znovu závodit, na podaří se nic nezměnilo. V šestém kole se Vestimu podařilo překonat Verschoora, v desátém kole předjel i Hadjara a navíc zajel nejrychlejší kolo závodu. Pourchaire mezitím předjel Iwasu a zařadil se na sedmé místo. Změna přišla i na třetím místě, když Verschoor předjel Hadjara.

Zbytek závodu probíhal ve snahách Vestiho dohonit Fittipaldiho na vedoucí pozici. K dramatické situaci došlo v 18. kole, když oba piloti probrzdili pátou zatáčku. Situaci však dokázali ustát a na pořadí se nic nezměnilo. V té samé zatáčce ale Fittipaldi probrzdil i o dvě kola později a to se mu stalo osudným. Vesti se nalepil na jeho zadní křídlo, v další zatáčce Brazilce předjel a ujal se vedení v závodě. To se stalo tři kola před cílem a až do konce závodu se na pořadí již nic nezměnilo.

Vesti tedy slavil své dnes tak důležité vítězství. Fittipaldi dojel druhý a jako třetí skončil Verschoor. Pourchaire projel cílem sedmý. Bitva o titul tak zůstává otevřena až do nedělního hlavního závodu.

Staněk projel cílem jako dvanáctý.

Výsledky