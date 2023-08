Sprint F2 byl kvůli nepříznivému počasí zrušen

Zvítězil Hadjar, ale žádné body nezískal.

Formule 2 v Zandvoortu zažila konec letní přestávky opravdu doslovný. Z prosluněných dní na pláži piloti zamířili rovnou do deštivé reality. Přitom ještě pátek probíhal z hlediska počasí naprosto ideálně. Teploty kolem 20 stupňů, slunečno tak akorát, po dešti ani památky.

Ovšem i tak se kvalifikace příliš nevydařila. V posledních deseti minutách hned tři jezdci zavinili červené vlaky, kvůli čemuž piloti vůbec nedostali šanci zajet svá rychlá závěrečná kola. Na to doplatil i Roman Staněk, který teď prožívá rozhodující okamžiky své kariéry. Bohužel i díky chybě svého kolegy se kvalifikoval až jako dvacátý.

Proto se možná k víkendové předpovědi počasí, která slibovala jen déšť, dalo dívat s určitou nadějí. Ovšem deště přišlo až moc. Alespoň v sobotu.

Na to již při cestě na startovní rošt doplatil vedoucí pilot průběžného pořadí Pourchaire, který havaroval při cestě na startovní rošt. Tragédie to byla o to větší, že pilotovi ART dnes patřilo pole position. Mechanici se před závodem pokoušeli vůz ještě opravit, což ale pro Pourchaireho znamenalo start z konce pole. Proto nakonec jistě patřil k pilotům, které průběh dnešního závodu více než potěšil...

První pozice na startovním roštu tak zůstala prázdná, tu druhou obsadil Hadjar. Dále se postavil Martins a Correa, do třetí řady Bearman a Doohan. První desítku doplnil Maloney, Vesti, Hauger a Crawford. Start závodu byl nejdříve o několik minut odložen a zahřívací kolo pak proběhlo za safety carem. Poté safety car zamířil do boxů a následoval letmý start.

Martins se pustil do útoku na prvního Hadjara, ale předjet se mu ho nepodařilo. Úspěšnější ovšem byl Bearman, překonal Correu a zařadil se na třetí místo. Vzápětí však došlo ke kontaktu mezi Mainim, Boschungem a Crawfordem. Mainiho vůz dokonce přistál velmi nebezpečně na tom Boschungově. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Ovšem musela být vyvěšena červená vlajka a všichni piloti zamířili do boxů. Počasí se mezitím trochu zlepšilo, a jen se čekalo až se maršálům podaří dát do pořádku trať.

Déšť ovšem znovu zesílil takže restart závodu musel proběhnout za safetycarem. Za zpomalovacím vozem odjeli piloti dvě kola. Pršelo ovšem stále víc a víc, a komisaři došli k závěru, že za takových podmínek už nelze v závodě pokračovat. Kvůli nepříznivému počasí byla vyvěšena červená vlajka a závod nebyl obnoven.

V závodě zvítězil Hadjar, druhý dojel Martins a třetí Bearman. Žádné body se však neudělovaly, jelikož se v závodním režimu nepodařilo dokončit ani dvě kola.

Hlavní závod čeká formuli 2 zítra v 10:00 hodin. Ač má opět většinu dne pršet, s ránem to vypadá přeci jen trochu nadějněji...

Výsledky