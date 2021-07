Spousta poškození na voze mě stála druhé místo, říká Hamilton

Hamilton do závodu startoval ze čtvrtého místa. Během prvního stintu si ale polepšil o dvě pozice, když mu nejprve třetí místo po výjezdu mimo trať daroval Sergio Pérez, a následně si poradil s Landem Norrisem.

Po zastávce v boxech ale tým Hamiltona informoval, že levá zadní část jeho vozu je poškozena a on kvůli tomu přišel o přítlak.

20 kol před cílem si tak bez většího souboje jezdci Mercedesu prohodili pozice, před Hamiltona se dostal jeho týmový kolega Valtteri Bottas, kterého o kolo později následoval i Norris.

Poškození vozu Podle Tota Wolffa přišel Hamilton o 30 bodů přítlaku, což ho stálo asi 0,5 s na kolo. „Nemyslím si, že za to Lewis může,“ řekl Wolff, kterého cituje AMuS. „Z dat se nezdá, že by přes obrubníky přejížděl příliš zeširoka. Možná hrála roli únava dílů.“

Vzhledem k tomu, že největší Hamiltonův soupeř v boji o titul Max Verstappen, si dnes dojel pro páté letošní vítězství, navýšila se Hamiltonova ztráta na Verstappena v průběžném pořadí na 32 bodů.

„Už před závodem jsem říkal, že bude těžké porazit Maxe. Je ale frustrující přijít o tolik přítlaku v zadní části auta a nebýt schopen udržet druhou pozici. Dnes jsme ztratili spoustu bodů,“ řekl Hamilton.

„Byl bych druhý. Byl jsem druhý, když se to najednou poškodilo. Bylo by to snadné druhé místo, ale už jsem nemohl dostihnout jezdce před sebou.“

Sedminásobný mistr světa neví, kde k poškození přišel. Opakovaný záznam nicméně ukázal jeden Hamiltonův ostřejší přejezd přes vysoký obrubník v první zatáčce.

„Přes obrubníky jsem nejezdil více než ostatní, takže netuším, kde k tomu došlo. Bylo to ale hodně poškozené.“

Bottas dosáhl letošního maxima

Stupně vítězů přesto mohl Mercedes slavit, když na druhém místě dojel Valtteri Bottas. Pro Fina to znamená nejlepší letošní výsledek, když jeho maximem dosud byla čtyři třetí místa.

„Pro mě osobně je druhé místo o jednu pozici lepší než minulý týden. A startoval jsem pátý, takže to nebylo špatné odpoledne. Myslím, že jako tým jsme získali slušné body, když uvážíme ztrátu, kterou z pohledu čisté rychlosti máme na Red Bull,“ řekl Bottas.

„Pro mě je hezké být znovu na pódiu a myslím, že jsme dnes dosáhli maxima. Pneumatiky dnes celkem držely, což bylo překvapivé.“