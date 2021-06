Spousta jezdců jezdila nad možnosti svého auta nebo svých schopností, diví se Alonso červeným vlajkám

Kvalifikaci v Baku celkem čtyřikrát přerušily červené vlajky. „Bylo to chaotické, bylo těžké dostat se do rytmu, do tempa, ale bylo to pro všechny stejné,“ řekl Alonso pro Sky.

Alonso po penalizaci Norrise odstartuje z osmého místa. „Myslím, že jsme nevyužili veškerý potenciál vozu, protože pokaždé, když jsme nasadili novou sadu pneumatik, jsme ji nevyužili. Je asi nespravedlivé, že ti, kteří havarovali, opraví auto a odstartují ze stejné pozice.“

„Všechny ostatní vozy, včetně nás, jsou do zítřka v parc fermé, nemůžeme na auto sáhnout, tak proč mohou měnit všechny díly ti, kteří způsobili červenou vlajku? Možná, že jednou budeme v takové pozici a využijeme pravidla.“

„Někteří se musí trochu uklidnit a na městském okruhu jet na 98 %, protože když havarujete a startujete z posledního místa, tak možná nebudete jezdit nad své možnosti.“

„Myslím, že dnes spousta jezdců jezdila nad možnosti svého vozu nebo svých schopností.“

Alonso je v Baku zatím spokojený. „Myslím, že máme dobré auto. Celý víkend jelo dobře, v každém tréninku jsme byli v první desítce a máme dobrý pocit. Pokud máte rychlost, tak se tady dá předjíždět. Musíme si dávat pozor na pneumatiky, to bude zítra asi horké téma. Ale máme přiměřenou sebedůvěru, že získáme dobré body.“