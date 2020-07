Sportovní prototypy? Možnost, kterou Ferrari reálně zvažuje

18:48 | Ferrari a Escuderia Telmex spojí síly v hledání a podpoře talentů v Mexiku a Latinské Americe. Připomeňme, že členem Jezdecké akademie Ferrari byl kdysi i Sergio Pérez.

13:53 | Fernando Alonso by měl mít dvouletou smlouvu + opci.

10:17 | Hodně se diskutuje o možnosti, že bychom mohli vidět Alonsa ve F1 už letos. Je spíše nepravděpodobné, že by nahradil Ricciarda v závodech, ale mohl by absolvovat páteční tréninky. S ohledem na stabilitu pravidel by to dávalo smysl.

7. července | Robert Kubica znovu usedne do vozu formule 1. V pátek odjede první trénink s vozem Alfy Romeo. Nahradí Giovinazziho.