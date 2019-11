Sportovní pravidla 2021: kratší víkend a více nováčků

V případě sportovních pravidel došlo zejména k jejich zpřehlednění. Je také potřeba hned v úvodu zmínit, že nová sportovní pravidla se mohou měnit ještě na začátku příštího roku. Pro vývoj nových vozů nejsou klíčová.

Formát víkendu

První a zásadní změnou je zkrácení závodního víkendu. Tradiční tisková konference FIA, rozhovory pro média a také technické přejímky nebudou probíhat ve čtvrtek ale v pátek dopoledne. Jezdci tak do dějiště velké ceny dorazí pravděpodobně až ve čtvrtek pozdě odpoledne nebo večer.

Konkrétní časy neznáme. Nejsou pochopitelně součástí pravidel a liší se závod od závodu.

K jedné změně, o které se zatím nikde moc nepsalo, ale přece jen došlo. Současná sportovní pravidla říkají, že první dva tréninky trvají 1,5 hodiny a jsou odděleny přestávkou nejméně 2,5 hodiny. V nových pravidlech jsou to „nejméně 2 hodiny“. První trénink by tak mohl v Evropě probíhat například od 13:00 do 14:30 a druhý od 16:30 do 18:00.

Vzhledem k tomu, že se páteční tréninky pojedou později, došlo také ke změně u třetího tréninku. Podle současných pravidel může začít nejméně 18,5 hodiny po skončení druhého tréninku. Nově to bude nejdříve po 17,5 hodinách. Pokud by páteční tréninky probíhaly tak, jak jsme je výše popsali, pak by třetí trénink mohl proběhnout tradičně v sobotu ve 12:00.

Technické přejímky

Další úpravy se týkají omezení práce v aerodynamickém tunelu a CFD (počítačové simulace proudění kapalin).

Novinku nalezneme také u technických přejímek. Kromě toho, že proběhnou v pátek ráno, zavádí se nově pojem „referenční specifikace“. Zjednodušeně řečeno platí, že vůz musí být před začátkem třetího tréninku uveden do stavu, v jakém byl u technické přejímky v pátek ráno. Týmy tak mohou v pátečních trénincích například testovat nová přední křídla a další díly, ale od třetího tréninku musí jezdit s tím křídlem, se kterým prošli technickou přejímkou. Zakázány tak budou upgrady na poslední chvíli.

Nováčci

V současné době musí týmy dva ze čtyř dnů sezónních testů věnovat nováčkům – konkrétně jezdcům, kteří mají na kontě maximálně dva závody ve F1.

Testů bude ale už příští rok méně. Od roku 2021 proto přijde novinka. Každý tým musí dva první páteční tréninky v sezóně věnovat mladému jezdci – opět platí podmínka, že daný jezdec nesmí mít na kontě více než dva závody formule 1.

V současné době nasazují mladé jezdce do pátečních tréninků spíše menší týmy. Zkoušejí a připravují si tím budoucí jezdce, nebo za to dostávají peníze. V nedávné minulosti jsme takto viděli jezdit třeba Giovinazziho, Norrise či Russella. Letos jsme viděli jen Latifiho ve Williamsu a Jamamota v Suzuce. Japonec mimochodem není žádný dvacetiletý mladík, ale podmínku by splňoval. Ve F1 nikdy nezávodil.

Pravidlo sice platí pro všechny týmy, takže mladíka uvidíme i ve Ferrari či Mercedesu, ale dá se za jistých okolností obejít. Pokud totiž tým zahájí sezónu s nováčkem, který nikdy ve F1 nezávodil, pak tento nováček týmu ve svých dvou prvních víkendech tuto podmínku splní. Tým tak nemusí „třetího“ jezdce vůbec nasadit.

FIA také pro mladé jezdce zavedla motivaci. Pokud v tréninku absolvují 100 kilometrů (cca 20 kol), dostanou za každý trénink 1 bod pro super licenci. Při dvou trénincích to jsou 2 body, což není mnoho, ale nikdo samozřejmě mladíkovi nezakazuje si dohodnout více prvních tréninků. Je možné takto získat až 10 bodů.

Týmy samozřejmě nemohou do vozu posadit kohokoliv. Jezdec musí mít super licenci nebo tzv. „páteční super licenci“. Zatímco ke klasické super licenci je potřeba získat 40 bodů, k páteční stačí 25 bodů nebo absolvování šesti víkendů formule 2.

Foto: Getty Images / Clive Mason