Sportovní komisaři zrušili penalizaci pro Albona

Alex Albon dostal během závodu penalizaci 10 sekund stop and go za nebezpečné vypuštění na trať. Později byla penalizace zrušena. Šlo ale spíše o symbolickou záležitost, protože Albon ze závodu stejně odstoupil.

Albon neměl správně dotaženou pneumatiku, a tak se musel pomalu vrátit do boxů. Vzhledem k tomu, že jsme v závodě neviděli safety car, znamenal tento incident prakticky konec jeho závodu.

„Při výjezdu z boxů jsem problém necítil,“ vysvětlil Albon. „Teprve když jsem po vyjetí z boxů vypnul omezovač a ucítil vibrace, poznal jsem, že něco není v pořádku.“

„Věděl jsem, že pneumatika neodpadne, protože se pohybovala jen do určitého bodu, ve kterém se zatavila, takže to bylo stále bezpečné, ale chápu, proč jsem dostal penalizaci.“

„Albon zastavil kvůli výměně pneumatik a poté se musel vrátit do boxů, aby znovu vyměnil pneumatiky, protože nahlásil, že pravé přední kolo je uvolněné,“ uvedli sportovní komisaři, kteří si „všimli, že se mechanik předního pravého kola pokusil pneumatiku dotáhnout, ale pak to musel zkusit podruhé, ale to už vůz opustil boxy.“

„Ze záznamu z vozu bylo zřejmé, že pneumatika byla uvolněná, což představuje nebezpečné vypuštění během závodu. Desetisekundová penalizace stop and go je podle předpisů povinná.“

Sportovní komisaři si ale poté vyslechli Albona, podívali se znovu na video a penalizaci zrušili.

„Stewardi se shodli na tom, že to bylo provedeno bezpečným a vhodným způsobem, aniž by to ovlivnilo ostatní účastníky a že jezdec neřídil vůz s vědomím, že je v nebezpečném stavu.“